뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김시우·김성현, PGA 투어 파머스 인슈어런스 오픈 첫날 공동 23위

서대원 기자
작성 2026.01.30 10:39 조회수
김시우·김성현, PGA 투어 파머스 인슈어런스 오픈 첫날 공동 23위
▲ 김시우

미국프로골프(PGA) 투어 파머스 인슈어런스 오픈에서 김시우, 김성현 선수가 첫날 공동 23위에 올랐습니다.

김시우는 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스에서 열린 대회 1라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 3개로 4언더파를 쳤습니다.

윌 잴러토리스(미국), 애덤 스콧(호주) 등과 함께 공동 23위에 오른 김시우는 공동 8위 선수들과 불과 2타 차이로 남은 2∼4라운드 결과에 따라 상위권 입상을 기대할 수 있습니다.

김시우는 올해 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위 성적을 냈는데, 이번 대회도 첫날 준수한 성적을 내며 좋은 출발을 보였습니다.

노스코스에서 1라운드를 치른 김성현도 버디 5개와 보기 1개로 4언더파를 쳐 김시우와 함께 공동 23위에 자리했습니다.

이 대회는 1, 2라운드를 사우스, 노스코스에서 번갈아 치르고 3, 4라운드는 사우스코스에서 경기하는 방식으로 진행됩니다.

이날 공동 8위까지 13명 가운데 1라운드를 노스코스에서 치른 선수가 11명일 정도로 노스코스가 좀 더 쉬운 편입니다.

노스코스에서 1라운드를 마친 저스틴 로즈(잉글랜드)가 보기 없이 버디만 10개를 잡아내며 10언더파로 단독 선두에 나섰습니다.

LIV 골프를 탈퇴하고 PGA 투어로 돌아온 브룩스 켑카(미국)는 투어 복귀전 첫날 1오버파 공동 102위로 부진했습니다.

메이저 대회에서만 5번 우승한 켑카가 PGA 투어 대회에 출전한 것은 2022년 3월 발스파 챔피언십 이후 약 4년 만입니다.

김주형은 첫날 1언더파 공동 73위, 이승택은 4오버파 공동 135위를 기록했습니다.

(사진=게티이미지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지