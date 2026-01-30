'미우새' 배정남 "10년 내내 명절마다 챙겨준 은인"…이성민X김종수X김성균과 10년 우정 여행

배우 이성민, 김종수, 김성균, 배정남이 카자흐스탄으로 떠난 '10년 우정 여행기'가 공개된다.



오는 2월 1일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배정남과 그의 특별한 형님들인 배우 이성민, 김종수, 김성균의 카자흐스탄 여행기가 최초로 공개된다.



공항에 이성민, 김종수, 김성균, 배정남이 모인 모습에 스튜디오에서는 "대단한 분들이 모였다", "명품 배우 네 분의 조합", "재밌겠다"라며 시작부터 관심이 쏟아졌다. 작품으로 인연을 맺어 10년 동안 우정을 이어왔지만, 네 사람이 함께 모여 여행을 떠나는 것은 이번이 처음이다. 특히, 배정남은 이성민이 지난 10년간 명절마다 가족이 없는 자신을 집으로 초대해 챙겨줬다며 특별히 형님들을 위한 '효도 관광'을 준비했다고 밝혔다.



평균 나이 56세 형님들은 로밍부터 환전까지 각기 다른 의견을 내비치며 티격태격해 웃음을 자아냈다. 특히 이번 여행에서 다수결에 따라 총무로 발탁된 이성민은 "총무는 자신 없다. 한 번도 해본 적 없다"라며 손사래 쳤지만, 여행 내내 공금이 든 핑크색 전대를 놓지 않으며 그 누구보다 열의 넘치는 총무의 모습을 보였다는 후문이다. 특히, 총무 이성민은 예상치 못한 여행지에서의 위기에 엄청난 대처 능력까지 보였다고 하는데, 이는 방송을 통해 모두 공개될 예정이다.



7시간의 비행 끝에 세계에서 아홉 번째로 넓은 나라, '중앙아시아의 스위스'로 불리는 카자흐스탄에 도착한 네 사람은 광활한 대자연에 눈을 떼지 못했다. 그러나 '계산 바보'들의 행진을 예고하는 시장 나들이부터 카자흐스탄에서만 경험할 수 있는 아찔한 전통 마사지, 침대가 하나뿐인 숙소까지 가는 곳마다 위기 상황이 이어지며 스튜디오에서는 역대급 반응이 쏟아졌다고 해 궁금증을 자아낸다.



또한 40대 막내로서 형님들 케어를 도맡게 된 '어리바리 가이드' 배정남은 "잘하지도 못하는 영어 막 쓰지 마라!", "기다렸다가 다 같이 움직여야지!" 등 형님들의 잔소리를 독차지하게 돼 매 순간 진땀을 뺐다는데, 과연 배정남은 형님들을 데리고 이 여행을 무사히 마칠 수 있을지 관심을 모은다.



겉으로는 투덜대지만 속은 누구보다 다정한 총무 이성민, 동생들을 살뜰히 챙기는 든든한 맏형 김종수, 절약에 진심인 살림꾼 김성균, 그리고 어리바리 가이드 배정남의 카자흐스탄 여행기는 2월 1일 일요일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



