120억 캄보디아 '로맨스 스캠' 한국인 총책 추적…핵심 부부 검찰 송치

▲ 캄보디아에 거점을 두고 120억 원대 '로맨스 스캠' 사기를 벌인 부부가 지난 23일 국내로 송환된 데 이어 조사를 받기 위해 울산경찰청으로 압송되고 있다.

캄보디아에 본거지를 둔 120억 원대 '로맨스 스캠'(연애 빙자 사기) 사건과 관련, 경찰이 한국인 총책을 붙잡는 데 수사력을 모으고 있습니다.울산경찰청 반패반부패경제범죄수사대는 여전히 캄보디아에 있는 것으로 추정되는 총책 김 모(35) 씨 등 한국인 26명에 대해 적색수배를 내리고 체포영장을 발부받아 쫓고 있다고 오늘(30일) 밝혔습니다.이 조직에 가담해 주도적인 역할을 했다가 국내로 압송된 한국인 부부는 오늘 구속 상태로 검찰로 송치됐습니다.경찰에 따르면 이 조직은 2021년 3월부터 지난해 2월까지 100여 명을 상대로 120억 원을 뜯어낸 뒤 가상화폐나 상품권 매매 등을 통해 현금화한 것으로 조사됐습니다.이들은 딥페이크 인공지능(AI) 기술을 이용해 가상 인물을 만든 뒤 채팅앱을 통해 무작위로 한국인들에게 말을 건 후 매일 연락하면서 마치 연인이 된 것처럼 행세했습니다.이후 재력을 과시하면서 투자 관련 유튜브 채널을 소개한 후 투자를 유도해 돈을 뜯어내고 연락을 끊어버리는 식으로 범행을 이어갔습니다.실제로 존재하는 회사의 가짜사이트를 만들고 허위 앱을 내려받게 하는 등 마치 정상적인 업체에 투자하는 것처럼 만들어 투자금을 가로챘습니다.이들 조직은 중국인 투자자로부터 지원받아 캄보디아에 있는 건물을 통째로 사들인 후 대포폰과 컴퓨터 등이 완비된 사무실을 차려 놓고, 범죄 실행팀과 인력·자금 관리로 담당하는 지원팀 등으로 역할을 나눠 범행했습니다.또, 캄보디아 내 태자단지, 보레이 등 여러 곳에 분점 형태의 사무실을 두고, 자금세탁팀, 콜센터 등을 운영하며 실적에 따라 수익금을 주는 프랜차이즈 형태로 조직을 운영했습니다.조직원들을 평균 오전 7시부터 오후 9시까지 일하도록 하고, 업무 중에는 개인 휴대전화 사용을 금지했으며, 실적을 채우지 못하면 휴식이나 외출을 막았습니다.경찰은 이들 조직에서 탈출한 조직원의 제보를 토대로 2024년 11월 수사에 착수했습니다.이 조직에서 투자 전문가 행세를 하며 주식 정보를 알려주는 것처럼 피해자들을 속인 A 씨 부부는 지난해 2월 초 캄보디아 현지에서 체포되기도 했으나 6월 초 풀려났습니다.이후 우리나라 법무부가 7월 말 수사 인력을 보내 현지 경찰과 함께 A 씨 부부를 체포해 구금했지만 송환 협의가 지연되면서 다시 석방되기도 했습니다.그러다가 초국가 범죄 대응 범정부 태스크포스(TF)에 의해 지난 23일 한국으로 압송됐습니다.A 씨는 부부는 현지에서 중국인 총책 등 공범의 도움을 받아 현지에서 풀려났고, 쉽게 도주하기 위해 성형수술까지 한 것으로 추정됩니다.이들은 "조직에선 월급이나 인센티브를 받았을 뿐"이라고 진술한 것으로 알려졌습니다.경찰은 이 조직과 관련해 총 83명을 특정했으며, 이들 중 57명을 붙잡아 A 씨 부부를 포함해 39명을 구속했습니다.아직 검거하지 못한 26명에 대해선 계속 쫓고 있습니다.이들이 해외에 은닉한 범죄수익금을 찾기 위해 인터폴과 협력해 '은색수배서'도 발급받았습니다.경찰 관계자는 "A 씨 부부에 대해선 기존 조직에서 떨어져 나와 중국인으로부터 자금을 받아 새로운 범죄조직을 만든 혐의도 있는 것으로 보고 계속 수사할 방침"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)