"알바할래?" 학교 앞 초등생 유괴 시도한 30대 징역 2년

대낮 제주에서 초등학생을 유인해 끌고 가려던 30대 남성에게 실형이 선고됐습니다.



오늘(30일) 법조계에 따르면 최근 제주지법 형사2부(임재남 부장판사)는 미성년자약취유인 미수 등 혐의로 구속기소된 30대 A 씨에 대해 징역 2년을 선고했습니다.



또, 3년간 신상정보 공개 고지와 7년간 아동·청소년 및 장애인 관련 기관 취업 제한, 5년간 보호관찰을 명했습니다.



A 씨는 지난해 9월 9일 오후 2시 40분 서귀포시 한 초등학교에서 170ｍ 떨어진 도로변에서 길을 걷던 초등학생 B양에게 구경거리를 보여준다며 "알바할래?" 등의 말로 유인해 차에 태우려 한 혐의를 받습니다.



이때 B 양이 거부하며 차량번호를 확인하려 하자 A 씨는 곧바로 도주했습니다.



직접 파출소를 찾은 B 양은 기억해 둔 차량번호를 경찰에 알려 신고했고 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 3시간여 만에 A 씨를 긴급체포했습니다.



A 씨는 과거에도 13세 미만 미성년자를 추행해 처벌받은 전력이 있는 것으로 파악됐습니다.



A 씨는 재판 과정에서 공소사실을 모두 인정했습니다.



재판부는 "피고인은 스스로를 보호할 능력이 부족한 초등학생을 범행 대상으로 삼아 죄책이 무겁고 재범 위험성도 중간 이상"이라며 "다만 범행이 미수에 그쳐 추가 피해로 이어지지 않은 점, 피해 복구를 위해 형사 공탁한 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.