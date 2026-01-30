스벅 가습기 39만 개 전량 리콜…"즉시 사용 중단해야" 왜?

스타벅스 코리아가 지난해 겨울 e-프리퀀시 행사 증정품으로 제공된 가습기 2종에 대해 2월 2일부터 자발적 리콜을 실시하기로 했습니다.



스타벅스는 제품의 배터리 과열로 추정되는 국소적 화재 발생 신고가 접수됨에 따라, 고객 안전을 최우선으로 고려해 결정한 조치라고 설명했습니다.



스타벅스는 '제품안전기본법'에 따라 국가기술표준원에 제품사고 보고를 완료하고, 자발적 리콜 절차를 협의하고 있습니다.



자발적 리콜 대상 제품은 지난해 10월 30일부터 12월 31일까지 e-프리퀀시를 통해 고객에게 증정된 스타벅스 가습기 전량으로 수량은 39만 3548개입니다.



스타벅스는 해당 제품을 보유한 고객은 즉시 사용을 중단할 것을 당부했습니다.



해당 증정품은 '전기용품 및 생활용품 안전관리법'에 따라 KC 인증을 획득한 배터리를 사용한 제품입니다.



스타벅스는 해당 제품 공급처인 한일전기와 함께 사고 원인 조사를 진행하고 있다며, 해당 가습기를 반납하면 모바일 카드 3만 원권을 제공할 계획입니다.



스타벅스 관계자는 "이번 일로 고객 여러분께 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드리며, 관련 절차를 신속, 철저하게 이행하겠다"고 밝혔습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)