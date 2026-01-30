뉴스
트럼프 "30일 새 연준 의장 후보 발표"…연일 금리 인하 촉구

김민표 기자
작성 2026.01.30 09:51
트럼프 "30일 새 연준 의장 후보 발표"…연일 금리 인하 촉구
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 의장 후보자를 발표한다고 예고했습니다.

트럼프 대통령은 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 영화 '멜라니아' 시사회에 참석해 "내일(30일) 오전 연준 의장을 발표할 것"이라고 말했다고 로이터통신 등이 보도했습니다.

새 연준 의장으로는 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러·미셸 보먼 현 연준 이사 등이 후보군으로 거론됩니다.

트럼프 대통령은 그동안 연준을 향해 신속하고 대폭적인 금리 인하를 촉구해 왔으며, 자기 뜻에 부응하지 않는 제롬 파월 현 연준 의장을 강도 높게 비판해왔습니다.

최근에는 파월 의장에 대해 연준 청사 개보수 예산 초과를 이유로 미 법무부가 수사를 시작하기도 했습니다.

트럼프 대통령은 이날 내각회의에서 연준이 설정하는 기준금리가 "용납할 수 없게 높다"고 지적한 뒤 "우리는 전 세계 어디보다 가장 낮은 금리를 가져야 한다"고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
