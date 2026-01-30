80대 할머니 감금·폭행한 손자, 숨겨진 진실은?…'그알' 추적

SBS '그것이 알고 싶다'가 일주일간 벌어진 감금폭행 사건의 숨겨진 배후를 추적한다.



오는 31일 방송될 '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')는 '재력가와 무속인, 위험한 공생'이라는 부제로 사건을 파헤친다.



지난해 4월 8일 밤, 경기 연천군 시골마을의 캄캄한 길가에서 주민에게 목격된 여성. 거동이 불편하고 몹시 불안해 보였던 80대 정금자(가명) 씨로, 차를 태워달라며 도움을 요청했다고 한다. 어둠 속에 가려져 있던 그녀의 얼굴 상태는 처참했다.



병원에 이송된 정 할머니는 몸 곳곳이 멍들어 있었고, 얼굴과 갈비뼈는 골절돼 있었다. 아들의 집에 일주일째 감금돼 있다가, 감시가 소홀해진 틈을 타 가까스로 빠져나왔다는 할머니. 가해자의 정체는 놀랍게도 29살 손자였다.



손주들을 보러 연천에 왔다가 집에 일주일 동안 감금됐다는 할머니. 과거 할머니가 아플 때 지극정성 간병했다던 손자 고선우(가명) 씨는, "할머니는 죄인이다. 끝까지 이러시면 할머니 진짜 지옥 간다"라는 알 수 없는 말을 하며 할머니를 폭행했다. 구치소에 수감된 손자는, 가족들의 접견도 거부한 채 침묵했다고 한다.



한 달 전 열린 1심 재판에서 특수중존속감금치상 등으로 3년형을 선고받은 손자 선우 씨. 내내 침묵하던 그가 가족들에게 편지를 보내왔다. 편지에는 자신의 잘못을 반성하면서도, 협박이 두려워 범행을 저질렀다는 뜻밖의 고백이 담겨 있었다.



선우 씨가 편지에서 언급한 인물은 40대 무속인 박 씨와 그녀의 남자친구이자 재력가 집안 출신으로 알려진 50대 표 씨(가명). 하지만 두 사람은 선우 씨의 일방적인 주장일 뿐이라며, 혐의를 전면 부인하고 있다.



무속인 박 씨와 재력가 집안 출신 표 씨는 누구이며, 어쩌다 시골 마을에서 벌어진 기이한 사건에 엮이게 된 걸까. 손자의 주장처럼, 단순 패륜 범죄가 아닌 감춰진 내막이라도 있는 걸까. 감금·폭행을 기획하고 공모한 이들의 정체를 파헤칠 '그알'은 오는 31일 토요일 밤 11시 10분에 방송된다.



강선애 기자



