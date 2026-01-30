빙하 녹고 있는데 북극곰은 더 살쪘다?…"새로운 먹이 찾은 듯"

▲ 멸종 위기 북극곰

기후변화로 북극 빙하가 빠르게 감소하고 있는데도 북극해 스발바르제도에 서식하는 북극곰은 더 살이 찌고 건강해졌다는 연구 결과가 나왔습니다.영국 BBC 방송에 따르면, 북극곰 연구자들은 최근 과학 저널 사이언티픽 리포트에 이런 결과를 발표했습니다.연구진은 1992년부터 2019년까지 노르웨이령 스발바르 제도에서 성체 북극곰 770마리의 체중을 측정했는데, 시간이 지날수록 체중이 현저하게 증가한 사실을 확인했습니다.북극곰은 바다에 떠 있는 빙하를 사냥터 삼아 지방이 풍부한 물범을 잡아먹으며 생존합니다.연구자들은 빙하의 급격한 감소로 북극곰의 건강 상태가 악화했을 것으로 예측했지만 반대의 결과가 나온 것입니다.연구를 이끈 노르웨이 극지연구소의 욘 아르스 박사는 스발바르 북극곰이 빙하 감소에 적응하기 위해 순록과 바다코끼리와 같은 육상 동물을 새로운 먹이로 삼았을 것이라고 설명했습니다.바다코끼리의 경우 1950년대 과도한 포획으로 멸종 위기에 처했다가 보호종으로 지정된 후 개체 수가 크게 늘었습니다.이 때문에 지방이 풍부한 바다코끼리가 새로운 지방 공급원이 됐다는 분석입니다.지방은 북극곰의 주요 에너지원이자 체온 유지 수단이며, 새끼에게 영양가 높은 젖을 먹이기 위해서도 필수적입니다.빙하 면적이 줄면서 물범들이 좁은 지역에 몰려든 것도 북극곰에게는 유리한 사냥 조건이 됐을 것으로 연구진은 진단했습니다.다만, 전문가들은 이러한 현상이 장기적으로 지속되기는 어렵다고 경고했습니다.빙하 감소로 사냥터까지 이동해야 하는 거리가 늘어나면 에너지 소모가 커지고, 결국 체지방이 줄어들기 때문입니다.북극곰 보호단체인 '폴라 베어스 인터내셔널'의 수석 연구자인 존 화이트먼 박사는 "단기적으로는 긍정적인 결과"라면서도 "이 곰들을 대상으로 한 다른 연구에서는 빙하가 없는 날이 늘어날수록 새끼와 아직 다 크지 않은 어린 개체, 늙은 암컷의 생존율이 낮아지는 것으로 나타났다"고 강조했습니다.그는 "빙하 감소는 궁극적으로 곰 개체 감소로 이어진다"면서 "장기적으로 볼 때, 빙하 손실이 통제되지 않는다면 결국 곰은 사라질 것"이라고 말했습니다.(사진=게티이미지)