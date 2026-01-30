뉴스
청와대, 환율 관찰 대상국 재지정에 "미국 재무부와 긴밀 소통"

박예린 기자
작성 2026.01.30 09:30 조회수
청와대, 환율 관찰 대상국 재지정에 "미국 재무부와 긴밀 소통"
청와대는 오늘(30일) 미국 도널드 트럼프 행정부가 한국을 환율 관찰 대상국으로 재지정한 것에 대해 "외환 당국이 미 재무부와 긴밀히 소통하고 있으며, 앞으로도 소통을 지속할 계획"이라고 밝혔습니다.

청와대 관계자는 "미 재무부가 환율 보고서에서 최근의 원화 약세는 한국 경제의 펀더멘털에 부합하지 않는다는 점을 재확인했다"며 이같이 말했습니다.

다만 이 관계자는 "이번 재지정은 미 재무부의 평가 기준에 따라 다소 기계적으로 결정한 것으로 알고 있다"고 덧붙였습니다.

앞서 미 재무부는 이날 '주요 교역 상대국의 거시경제 및 환율 정책' 반기 보고서에서 통화 관행과 거시 정책에 있어 신중한 주의가 필요하다며 한국을 포함해 중국, 일본, 대만, 태국, 싱가포르, 베트남, 독일, 아일랜드, 스위스 등 10개국을 관찰 대상국 명단에 올렸습니다.

한국은 2016년 4월 이후 7년여 만인 지난 2023년 11월 환율 관찰 대상국에서 빠졌지만, 트럼프 행정부 출범 전인 2024년 11월 다시 환율 관찰 대상국에 포함됐습니다.
