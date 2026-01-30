유명 가수 둘러싼 '진흙탕 논란' 또…이번엔 50억원대 美 원정도박 의혹 보도

유명 가수이자 제작자가 미국 라스베이거스에서 수십억 대 도박을 했다는 의혹이 제기됐다.



지난 29일 TV조선은 차모 씨가 운영하는 연예기획사 소속 연예인이자 제작자 신 모 씨가 2023년 8월부터 2025년 1월 사이 원정 도박을 했으며 관련 첩보를 입수한 경찰이 들여다보고 있다고 보도했다.



보도에 따르면 지난해 6월 차 씨는 회사의 특수관계인과 카카오톡을 통해 신 씨의 도박에 사용된 비용이 기재된 엑셀 파일을 전송하고 "본인이 대신 갚았다."고 언급했다.



문제의 파일에는 신 씨가 미국 라스베이거스 호텔 카지노 두 곳 카지노에서 단기 신용대출을 했다는 내용이 담겨 있었다고 이 매체는 전했다.



또 신 씨의 연예기획사 지분을 인수하는 과정에서 차 씨가 회사 선급금 20억 원을 지급했는데, 그게 도박으로 생긴 채무였고 이로 인해서 공연 선급금이 도박 자금으로 사용됐다는 주장도 제기됐다.



이에 대해서 신 씨는 "미국 라스베이가스에 업무차 방문한 적은 있지만, 도박한 적은 없다"며 "증거로 제시된 카지노 대출금 내역도 모두 허위"라고 반박한 것으로 전해졌다.



신 씨에 대한 폭로는 이번이 처음이 아니다. 최근 언론 보도를 통해 신 씨와 차 씨의 둘러싼 각종 의혹들이 제기됐다. 이와 관련해서 신 씨는 기업 지분을 빼앗기 위한 차 씨 가족들의 협박과 폭행이 있었으며 이 과정에서 사실과 다른 얘기를 한 것이었다고 반박한 바 있다.







