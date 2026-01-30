성남시, 백현마이스 20만㎡ 도시개발사업 실시계획 인가

▲ 백현마이스 도시개발사업 조감도

경기 성남시는 성남도시개발공사와 민간 사업자가 함께 추진하는 '백현마이스 도시개발사업' 실시계획을 인가했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.백현마이스 도시개발사업은 분당구 정자동 1 일원 20만 6천350㎡ 부지에 전시컨벤션센터와 복합업무시설, 관광휴양·숙박시설 등을 조성하는 도시개발 프로젝트입니다.사업 시행자는 성남마이스피에프브이㈜이며, 2030년 10월 공사 완료를 목표로 단계적으로 추진됩니다.착공은 올해 하반기가 목표입니다.시는 백현마이스 중심부에 전시컨벤션 시설을 배치하고, 호텔과 업무시설을 유기적으로 연결해 산업·비즈니스·문화 기능이 결합한 복합공간을 조성할 계획입니다.특히 이번 사업은 민간 사업자가 과도한 개발이익을 독점하지 못하도록 강력한 공공환수 장치를 마련했습니다.사업 협약에 따라 민간 참여자의 이익은 공모 때 제시한 이윤율을 적용한 금액으로 한정됩니다.초과 이익은 전액 성남시가 설치한 도시개발특별회계로 납부돼 지역 발전을 위해 재투자됩니다.또 민간 참여자가 배분받을 개발이익 중 30.52%에 해당하는 금액을 이익환원금으로 산정해 성남도시개발공사에 추가로 귀속시키기로 했습니다.신상진 시장은 "백현마이스 도시개발사업은 성남시가 글로벌 4차산업 특별시로 도약하는 핵심 거점"이라며 "기업 활동과 국제 교류, 시민의 일상이 조화를 이루는 복합 문화·산업 공간으로 조성해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=성남시 제공, 연합뉴스)