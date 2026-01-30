[자막뉴스] 대통령 SNS에 올라온 외국어 "건들면 패가망신…빈말 같나"

이재명 대통령은 오늘(30일) "한국인을 건들면 패가망신, 빈말 같습니까"라며 초국가 스캠 범죄에 대한 강력 대응 지침을 거듭 강조했습니다.



이 대통령은 자신의 SNS에 올린 글에서 '캄보디아 현지 중국 범죄조직도 이제는 한국 경찰의 단속이 두려워 한국인 조직원을 모집하지 않는다'는 취지의 기사를 소개하며 이같이 밝혔습니다.



그러면서 "대한민국은 한다면 합니다. 끝까지"라고 남겼습니다.



이 대통령은 캄보디아어로 같은 내용을 게시물에 싣기도 했습니다.



이 대통령은 지난 26일에도 '초국가범죄 특별대응 태스크포스’를 방문해 관계자들을 격려한 바 있습니다.



그는 TF에 걸린 '한국인 건드리면 패가망신' 문구가 적힌 액자를 보며 "이걸 캄보디아어나 동남아어로 번역해야 많이 볼 것"이라고 말하기도 했습니다.



한편 캄보디아 현지에서 활동 중인 '코리아전담반'은 출범 두 달여 만에 조직원 136명을 검거하는 성과를 냈습니다.



지난해 11월 출범한 코리아전담반은 현지 경찰과 공조를 통해 현재까지 총 136명의 피의자를 검거하고 피해자 4명을 구조했습니다. 공조 작전으로 검거된 피의자 가운데 68명은 지난 23일 전세기를 통해 국내로 송환됐습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 채지원 , 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)

