배경훈 부총리 "차세대 SMR 개발 투자 강화"

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 제4회 과학기술관계장관회의에서 발언하고 있다.
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "우리나라가 글로벌 소형모듈원자로(SMR) 강국으로 발돋움할 수 있도록 차세대 SMR 개발을 위한 투자를 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔습니다.
배 부총리는 오늘(30일) 서울 중구 웨스틴조선 서울에서 열린 '2026 원자력계 신년인사회'에 참석해 이같이 말했다고 과기정통부가 밝혔습니다.
신년인사회는 '인공지능(AI) 시대를 여는 원자력'을 주제로 배 부총리와 이호현 기후에너지환경부 2차관, 최원호 원자력안전위원회 위원장, 김현권 고준위방사성폐기물관리위원회 위원장, 김창희 산업통상부 원전전략기획관을 비롯해 국회의원과 산학연 원자력계 관계자 등 300여 명이 참석했습니다.
배 부총리는 신년인사에서 "기후위기와 AI 전력수요 급증이라는 시대적 도전을 맞아 전 세계가 원자력을 포함한 전략적 에너지믹스에 주목하고 있다"며 "글로벌 빅테크 기업들은 AI, 데이터센터 전력 공급을 위해 SMR 기술에 투자 중"이라고 강조했습니다.
배 부총리는 SMR 개발 의지를 밝히면서 "급변하는 글로벌 시장에 신속히 대응하기 위해, 민-관이 원팀으로 함께하는 혁신 생태계도 조성하겠다"며 민간이 중심이 되는 혁신의 중요성과 지원 의지도 강조했습니다.
최원호 위원장은 인사에서 "K-원자력이 최고 수준의 안전성을 갖춘 원자력으로 세계 무대를 누빌 수 있도록 안전규제체계를 더욱 고도화하겠다"며 "원자력계 여러분과 열린 자세로 소통해 더 합리적이고 선진적인 규제체계를 만들어 나가겠다"고 말했습니다.
(사진=연합뉴스)
댓글