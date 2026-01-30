작년 주택 공급 지표 모두 하락…월세 거래 비중 60% 넘어

지난해 4개 주택 공급 지표(인허가·착공·분양·준공)가 전년 대비 모두 하락한 것으로 나타났습니다.



전세의 월세화가 가속하면서 주택 임대차 계약 중 월세 거래 비중은 연간 60%를 넘었습니다.



국토교통부가 오늘(30일) 발표한 2025년 12월 주택 통계에 따르면 지난해 1월∼12월 비아파트를 포함한 전국 주택 인허가는 37만 9천834가구로 지난해 같은 기간보다 12.7% 감소했습니다.



수도권(22만 2천704가구)은 같은 기간 4.9%, 서울(4만 1천566가구)은 19.2% 각각 감소했고 지방(15만 7천130가구)은 21.9% 줄었습니다.



착공은 전국 기준으로 전년 대비 10.1% 줄어든 27만 2천685가구로 집계됐습니다.



서울(3만 2천119가구)이 전년 대비 23.2% 늘었고 수도권(16만 6천823가구)도 2.2% 증가했으나 지방(10만 5천862가구)은 24.5% 감소해 상반된 양상을 보였습니다.



연간 공동주택 분양 물량은 전국 19만 8천373가구로 지난해 같은 기간보다 14.1% 줄었습니다.



서울(1만 2천654가구)이 53.3% 줄어 큰 폭의 감소세를 보였고 수도권(11만 8천956가구)은 8.0%, 지방(7만 9천417가구)은 21.9% 각각 감소했습니다.



전국 준공(입주) 물량은 전년 대비 17.8% 감소한 34만 2천399가구였습니다.



서울(5만 4천653가구)은 같은 기간 39.7% 늘었으나 수도권 전체(16만 5천708가구)로는 13.5%, 지방(17만 6천691가구)은 21.4% 줄어든 것으로 조사됐습니다.



지난해 12월 전국 종합 주택 매매거래량은 6만 2천893건으로 전월 대비 2.4% 증가했습니다.



서울(8천556건)은 전월 대비 13.2%, 수도권(2만 9천48건)은 4.9% 각각 늘었고 지방(3만 3천845건)은 증가 폭이 0.4%로 낮았습니다.



12월 아파트 거래량은 전국 기준 4만 8천978건으로 전월 대비 0.3% 줄었습니다.



다만 서울(4천871건)은 10.8%로 늘었고 수도권 전체(2만 1천225건)로는 2.2% 증가했습니다.



서울의 연간 아파트 거래량은 전년 대비 42.6% 증가한 8만 3천131건으로 집계됐습니다.



12월 전국 전월세 거래량은 전월보다 22.2% 증가한 25만 4천149건이었습니다.



전세 거래량(8만 7천254건)이 전월 대비 15.4% 늘어나는 동안 월세(보증부 월세, 반전세 등 포함)는 16만 6천895건으로 26.1% 늘어 증가 폭이 컸습니다.



1∼12월 누계 기준으로 전체 전월세 계약 중 월세 거래량 비중은 63.0%로 전년 동기 대비 5.4%포인트 상승했습니다.



월세 비중은 2021년 43.5%에서 2022년 52.0%, 2023년 54.9%, 2024년 57.6%에 이어 지난해까지 지속적으로 확대되고 있습니다.



12월 말 기준 전국 미분양 주택은 6만 6천510가구로 전월 대비 3.3%(2천284가구) 감소했습니다.



준공 후 미분양 역시 전월보다 1.8%(525가구) 감소해 2만 8천641가구로 줄었습니다.



지방의 준공 후 미분양은 2만 4천398가구로 전체의 약 85.2%였습니다.