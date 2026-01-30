양희영, LPGA 투어 시즌 개막전 1R 공동 6위…황유민 16위

▲ 골프선수 양희영

양희영이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2026시즌 개막전 첫날 공동 6위에 올랐습니다.양희영은 오늘(30일) 미국 플로리다주 올랜도의 레이크 노나 골프 앤드 컨트리클럽(파72·6천624야드)에서 열린 LPGA 투어 힐튼 그랜드 배케이션스 챔피언스 토너먼트(총상금 210만달러) 대회 첫날 1라운드에서 보기 없이 버디만 4개를 잡아내 4언더파 68타를 기록했습니다.넬리 코르다(미국)와 함께 공동 6위에 오른 양희영은 6언더파 66타로 단독 1위인 하타오카 나사(일본)와는 2타 차이입니다.이 대회는 최근 2년간 투어 우승 경력이 있는 선수들이 유명 인사들과 한 조로 경기하는 프로암 성격으로 진행됩니다.올해 대회에는 LPGA 투어 선수 39명이 존 스몰츠, 로저 클레먼스, 레이 앨런, 마디 피시, 안니카 소렌스탐과 같은 스포츠 스타들, 스쿨보이 큐 등 연예인들과 함께 경기합니다.지난해 이 대회에서 우승한 김아림은 3언더파 69타를 치고 이소미, 리디아 고(뉴질랜드) 등과 함께 공동 8위에 자리했습니다.여자 골프 세계 랭킹 1위 지노 티띠꾼(태국)은 5언더파 67타로 로티 워드(잉글랜드) 등과 함께 1위에 1타 뒤진 공동 2위로 새해 첫 대회를 시작했습니다.이번 대회를 통해 LPGA 투어 회원 데뷔전을 치르는 황유민은 버디 2개와 보기 1개를 묶어 1언더파 71타, 공동 16위입니다.(사진=게티이미지코리아)