'직구' 방향제에 가습기살균제 성분…"흡입 우려"

<앵커>



알리나 테무 같은 중국 온라인 쇼핑몰에서 파는 방향제에서 가습기 살균제 참사를 일으켰던 성분이 대거 검출됐습니다. 해당 제품들이 국내에 얼마나 유통됐는지는 아직 파악되지 않고 있습니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



유명인들이 사용하면서 이른바 '힐링템'으로 인기를 끌고 있는 '인센스 스틱'입니다.



주로 명상이나 휴식할 때 실내에 은은한 향기를 내기 위해 태우는 방향제입니다.



기후에너지환경부가 알리익스프레스, 테무 같은 중국 직구 사이트에서 판매되는 방향제를 조사했더니, 115개 제품에서 가습기살균제 참사의 원인 물질이 검출됐습니다.



라벤더 향을 내는 이 수제 방향제에서는 CMIT가 1kg당 498mg, MIT가 169mg 검출됐는데, 가습기 살균제와 비교하면 4배 이상 많은 양입니다.



불에 태우면 기화해 바로 호흡기로 들어가게 됩니다.



차량용 방향제에서도 CMIT와 MIT가 모두 나왔습니다.



[조용성/서경대학교 나노화학생명공학과 교수 : MIT나 CMIT 같은 경우는 폐가 딱딱해지거나 하는 폐 섬유화가 나타날 수도 있고, 천식이나 호흡 곤란을 유발하는 굉장히 강한 호흡기 독성을 가지고 있는 물질입니다.]



정부는 알리와 테무에 해당 제품의 판매 차단을 요청했지만, 국내 판매량은 파악되지 않고 있습니다.



[고기오/한국환경산업기술원 생활화학제품안전센터 : 제조 수입자가 해외에 있고, 알리, 테무 같은 유통사도 해외에 있다 보니까 국내법 적용이 안 됐거든요. 정부에서 관리할 수 있는 부분은 한계가 있고, 법적인 처분을 할 수 없으니까.]



지난해 무작위로 추출한 3천800여 개 해외 직구 제품 가운데 7개 중 1개꼴인 563개가 안전 기준을 위반한 것으로 확인됐습니다.



전년도와 비교하면 4배 이상 급증한 수치입니다.



유해 제품이 국내에 유통된 뒤 사후 적발해 차단하는 상황이 반복되고 있는 건데, 해외 직구 플랫폼의 관리 책임을 더 강화하는 등 실효성 있는 규제가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.



