"12만 원→190만 원"…BTS 공연 예고에 '바가지'

홍승연 기자
작성 2026.01.30 06:52
<앵커>

BTS 월드투어 콘서트를 앞두고 6월에 공연이 열릴 부산 지역 숙소 가격이 치솟고 있습니다. 일부 업체는 평소보다 15배 넘는 가격을 요구하기도 했습니다.

홍승연 기자입니다.

<기자>

[BTS 부산 공연 (지난 2022년) : 부산 준비됐어요? 모두 뛰어!]

지난 2022년 부산 엑스포 유치를 기원하며 열렸던 BTS의 부산 콘서트.

공연 소식이 알려진 뒤 숙박비가 폭등하며 논란이 일었습니다.

오는 4월부터 BTS가 4년 만에 고양을 시작으로 전 세계 34개 도시를 돌며 콘서트를 진행하는데 6월 12일과 13일 부산 공연이 예고되면서 숙박업소 가격이 들썩이고 있습니다.

광안리의 10만 원대 숙소가 100만 원대로 치솟고 1박에 200만 원을 요구하는 등 대부분 10배 가까이 올랐습니다.

추가 요금을 내라거나 예약 취소 사례도 속출하고 있습니다.

15만 원에 해운대 호텔을 예약했는데 40만 원을 추가 결제하라고 하는가 하면,

[A 씨/숙박업소 예약고객 : 추가 요금을 현장에서 결제하시거나 안 그러면 취소하겠다고 하시더라고요.]

일방적으로 예약을 취소한 뒤 2박에 12만 원이던 가격을 190만 원까지 올린 호텔도 있었습니다.

[B 씨/숙박업소 예약고객 : 다음날 봤더니 그 숙소가 190만 원까지 올라와 있었어요. 어떤 목적으로 오는지 쓰라고 했었거든요. 그걸 보고 나중에 예약이 많이 들어오니까 취소한 것 아닌가….]

피해가 잇따르자 부산시가 '바가지요금 QR 신고' 시스템을 운영하고 있는데 1주일 동안 접수된 피해 건수만 120건에 달합니다.

신고 건수 대부분은 기존 예약을 취소한 뒤 가격을 올린 건데, 업체들은 예약이 몰리면서 발생한 오류라고 해명했습니다.

[신인숙/부산시 관광마이스산업과장 : (업체들은) 오버부킹이 발생할 수 있다고 합니다. 숙박업소의 이야기를 들어보니 서로 입장이 굉장히 상이한 경우도 많고 해서….]

4년 전 부산 공연 당시에도 시가 대규모 단속을 예고했지만 영업정지 처분을 받은 업소는 없었습니다.

시는 대학 기숙사 등을 공공 숙박시설로 개방하고 착한 가격 업소 신규 지정을 확대하는 방안을 검토하고 있습니다.

(영상취재 : 정경문, 디자인 : 강윤정)
