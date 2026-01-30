자율주행 택시, 미국 스쿨존서 등교 어린이 치어…교통당국 조사 착수

▲ 미국에서 주행 중인 구글의 자율주행 로봇 택시 웨이모

구글의 자율주행 로봇 택시 웨이모가 초등학교 인근에서 어린이를 치는 교통사고를 냈습니다.미국 도로교통안전국(NHTSA)은 웨이모가 지난 23일(현지시간) 캘리포니아주 샌타모니카의 한 초등학교 인근에서 어린이를 쳤다는 사고 보고서를 제출해 조사에 착수했다고 29일 밝혔습니다.보고서에 따르면 웨이모는 차량이 이중 주차된 거리를 지나다 주차된 스포츠유틸리티차량(SUV) 뒤에서 학교 방향으로 길을 가로질러 달리던 어린이와 충돌했으며, 어린이는 경상을 입었습니다.이 사고는 학교와 두 블록 이내 거리에서 등교 시간에 발생했으며, 당시 인근에는 다른 어린이와 교통안전요원도 있었습니다.사고 당시 웨이모는 안전 운전자가 탑승하지 않은 채로 5세대 자율주행 시스템으로 운행 중이었습니다.NHTSA는 등교 시간대 초등학교 인근이라는 점 등을 고려해 웨이모가 적절한 주의를 기울였는지와 해당 자율주행 시스템이 등하교 시간 스쿨존이나 인근 지역에서 어떤 운행 양상을 보이는지 등을 집중적으로 들여다볼 계획입니다.웨이모는 사고 직후 911 등에 자진 신고했으며 조사 과정에도 전적으로 협조하겠다고 밝혔습니다.다만 웨이모는 사고 당시 상황에 대해 "보행자가 대형 SUV 뒤에서 갑자기 도로로 진입했다"며 "보행자를 감지한 웨이모는 시속 17마일(약 27.4㎞)로 달리다가 급제동해 충돌 직전 시속 6마일(약 9.7㎞) 미만으로 속도를 줄였다"고 설명했습니다.그러면서 웨이모는 동일한 상황에서 완전히 주의를 기울인 인간 운전자였다면 충돌 당시 속도가 시속 14마일(약 22.5㎞)이었을 것이라고 덧붙였습니다.웨이모는 차량과 충돌한 어린이가 사고 직후 일어나 인도로 걸어갔으며, 차량은 도롯가로 이동한 후 법 집행기관이 이탈을 허가할 때까지 머물렀다고 말했습니다.웨이모는 앞서 텍사스주에서도 스쿨버스가 정차 중일 때 제대로 멈추지 않고 지나쳐 가는 등 어린이 안전 규정을 위반한 사례가 발견돼 NHTSA의 조사를 받고 있습니다.웨이모 차량은 또 지난 27일에는 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저스타디움 인근 거리에서 도로를 이탈해 도로 표지판과 주차된 차량 여러 대를 잇달아 들이받는 사고를 냈다고 미 CBS 방송이 전했습니다.당시 해당 차량은 자율주행 시스템으로 구동되지 않고 인간 운전자가 운행했다고 웨이모는 설명했습니다.웨이모는 지난 22일 플로리다주 마이애미로 서비스 지역을 확장했으며, 올해 영국 런던과 일본 도쿄 등 미국 외 지역으로도 진출할 계획입니다.(사진=AP, 연합뉴스)