중국, '미얀마서 스캠 범죄조직 운영' 일가족 등 11명 사형 집행

▲ 중국에서 기소된 미얀마 범죄조직

중국이 미얀마를 기반으로 온라인 사기범죄를 위한 '스캠 단지'를 만들어 전화사기와 살인 등을 저지른 중국인 범죄조직원에 대한 사형을 집행했습니다.29일 중국 관영 신화통신에 따르면 원저우시 중급인민법원은 이날 최고인민법원 승인을 거쳐 밍궈핑, 밍전전, 저우웨이창, 우훙밍, 우선룽, 푸위빈 등 범죄조직 '밍 가문'(明家) 조직원 11명의 사형을 집행했습니다.이들은 지난해 9월 고의살인·고의상해·불법구금·사기·도박장 개설 등으로 1심에서 사형을 선고받았으며 같은 해 11월 2심에서도 1심 판결이 그대로 유지됐습니다.최고인민법원은 밍 씨 가족을 주축으로 한 '밍 가문' 범죄조직이 2015년부터 미얀마 라우카이 등에 스캠 단지를 만들어 통신사기, 도박장 개설 등 범죄활동을 벌였으며 도박과 전화사기 등으로 100억 위안(약 2조 원) 이상을 챙겼다고 확인했습니다.최고인민법원은 또한 이들이 전화사기에 연루된 사람들을 상대로 고의살해·고의상해·불법감금 등 중대한 폭력 범죄를 저질러 중국인 14명을 사망케 하고 다수를 다치게 했으며 관련 증거가 명확하다면서 이들의 사형 집행을 승인했습니다.밍 가문은 중국 윈난성과 인접한 미얀마 국경 마을인 라우카이에 자리 잡고 일대를 스캠, 도박, 마약 등 범죄활동 중심지로 만든 4개 조직 중 하나입니다.미얀마의 중국 접경 지역에서는 중국어가 통하고 중국 휴대전화 사용도 가능해 중국인 상대 통신사기 범죄조직이 기승을 부려왔습니다.범죄조직들은 취업 사기, 인신매매 등으로 모은 인력을 감금하고 보이스피싱이나 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 온라인 사기 범죄에 동원했습니다.중국은 수년 전부터 미얀마 해당 지역에서 온라인 사기 범죄 조직 소탕 작전을 벌여 범죄에 가담한 자국인 수만 명을 본국으로 이송했습니다.(사진=중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)