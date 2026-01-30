80만 중국동포 대변할 협의체 첫 출범…"정책파트너 역할 할 것"

▲ 29일 여의도 국회의원회관에서 80만 재한 중국동포 사회를 대변할 '중국동포단체협의회'가 출범했다.

80만 명에 이르는 재한 중국동포의 목소리를 대변할 중국동포단체협의회가 처음으로 결성됐습니다.협의회는 29일 오후 서울 여의도 국회의원회관 제2 소회의실에서 '상생과 협력, 희망찬 미래'라는 슬로건 아래 출범식을 열었습니다.국내에는 서울 구로구·영등포구 등 중국동포가 많이 사는 지역을 중심으로 여러 단체가 활동하고 있는데 통합 협의체를 구성하는 것은 이번이 처음입니다.협의회에는 중국동포한마음연합회총회(총회장 김세광), 중국동포연합중앙회(회장 김미정), 재한동포총연합회(이사장 이선), 전국동포총연합회(회장 김호림), 온정나눔협회(회장 조광호), CK여성위원회(회장 유민희), 건대양꼬치거리상인회(회장 조성범) 등 7개 단체가 참여했습니다.또, 삼강국제포럼(대표 곽재석), 다가치포럼(대표 전춘화), 동포세계신문(대표 김용필), 중국동포사회문제연구소(소장 김정룡), 한중데일리(대표 조동우), 한중포커스신문(대표 문현택)이 협력단체로 참여하고, 재외동포청과 서울외국인주민지원센터가 협력기관으로 함께 합니다.이날 출범식에는 7개 단체장과 협력단체 및 협력 기관이 참가했고, 이용선 더불어민주당 의원과 차규근 조국혁신당 의원, 김경협 재외동포청장, 강영우 법무부 동포체류지원과장, 김동욱 동포청 귀환동포정착지원과장 등 150여 명이 참석했습니다.협의회 초대 회장으로는 김세광 중국동포한마음연합회총회장이 선출됐습니다.김세광 의장은 취임사에서 "협의회는 재한 중국동포 사회의 소통·단합과 권익 증진을 위한 합의된 의견을 도출해 동포 정책의 파트너 역할을 할 것"이라고 포부를 밝혔습니다.그러면서 "각 참여 단체장이 서로 소통하는 장을 만들고, 의장은 1년씩 돌아가면서 맡게 되며, 각 단체 역량과 활동을 강화할 수 있도록 협의회를 이끌겠다"고 강조했습니다.김경협 동포청장은 축사에서 "중국동포는 이방인이 아니라 동반자"라며 "협의회가 목소리를 하나로 모으고 지역민과 상생의 장을 만들면서 권익 신장과 인식 개선에 선도적 역할을 해달라"고 당부했습니다.이어 "동포청은 협의회가 안정적으로 운영되도록 지원을 아끼지 않고 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 긴밀하게 협력하겠다"고 약속했습니다.이용선 더불어민주당 의원은 "올해 신설된 동포청의 귀환동포정착지원과와 법무부의 동포체류통합과가 역할을 잘 조정해서 동포들이 실질적인 혜택을 볼 수 있도록 힘써달라. 국회도 뒷받침하겠다"고 말했고, 차규근 조국혁신당 의원은 "중국동포가 모범적 구성원으로 자리 잡은 게 잘 알려지지 않고 있는데 선주민과의 오해를 불식하는 데 협의회가 앞장서달라"고 격려했습니다.(사진=연합뉴스)