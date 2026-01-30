트럼프 "새 연준 의장 내주 발표…미국 금리 가장 낮아야"

▲ 트럼프 미 대통령과 파월 미 연준 의장

도널드 트럼프 미국 대통령은 다음 주에 미국 중앙은행인 연방준비제도의 새 의장 후보자를 발표하겠다고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지 시간 29일 백악관에서 열린 내각 회의에서 연준 새 의장 후보자 발표 시점을 "다음 주 중 어느 시점"이라고 언급한 뒤 "내가 보기엔 새 의장 후보자가 일을 잘할 인물이 될 것"이라고 말했습니다.또 연준이 설정하는 기준금리가 "용납할 수 없게 높다"고 지적한 뒤 "우리는 전 세계 어디보다 가장 낮은 금리를 가져야 한다"고 강조했습니다.앞서 트럼프 대통령은 SNS를 통해 연준이 전날 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결한 것에 대해 제롬 파월 현 연준 의장을 비난하며 "완전히 불필요하고 부적절한 이자 비용으로 미국이 연간 수천억 달러를 지불하게 하고 있다"고 주장했습니다.파월 의장의 임기가 올해 5월 끝나는 가운데, 트럼프 대통령은 지난해 말부터 차기 연준 의장 후보자를 케빈 해싯 백악관 국가경제위원장, 케빈 워시 전 연준 이사, 크리스토퍼 월러 ·미셸 보먼 현 연준 이사 등 4명으로 압축하고 직접 면담해 왔습니다.