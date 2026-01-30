뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "관세 지금보다 훨씬 더 높을 수 있다…사실 그동안 친절했다"

김형래 기자
작성 2026.01.30 05:14 조회수
트럼프 "관세 지금보다 훨씬 더 높을 수 있다…사실 그동안 친절했다"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국이 세계 각국에 부과하는 관세가 지금보다 훨씬 더 높을 수 있다고 경고했습니다.

트럼프 대통령은 현지 시간으로 29일 백악관 내각회의에서 미국이 자신의 취임 이후 세계 각국에 부과한 관세에 대해 "사실 매우 친절했다"고 말했습니다.

또 SNS에도 자기가 다른 나라들을 봐주고 있으며 언제든지 관세를 올릴 수 있다는 취지의 게시물을 올렸습니다.

최근 유럽의회가 미국의 그린란드 병합 요구와 관세 위협에 반발해 유럽연합(EU)과 미국 간의 무역 합의 승인을 보류하고, 한국의 대미 투자 합의 이행 속도가 미 측 기대에 못 미치는 등 관세 위협의 '약발'이 떨어지는 것을 우려한 반응이라는 해석이 나옵니다.

또 연방대법원에서 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 독단적으로 부과해온 관세에 제동을 걸 가능성도 염두에 뒀을 가능성이 있습니다.

트럼프 대통령은 연방대법원의 관세 소송에 대해 "이 소송에서 우리와 다투는 사람들은 중국 중심적"이라고 주장했습니다.

그는 또 관세가 미국에 "엄청난 힘과 국가 안보"를 가져다줬고, 미국이 수천억 달러의 관세 수입을 얻고 있다면서 "우리는 그걸 돌려주고 싶지 않다"고 덧붙였습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
김형래 기자 사진
김형래 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지