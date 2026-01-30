국힘, 결국 한동훈 제명…"반드시 돌아온다"

<앵커>



국민의힘이 한동훈 전 대표에 대한 제명을 확정했습니다. 장동혁 대표 체제가 계속되는 한, 6월 지방선거에서 국민의힘 소속으론 출마할 수 없게 됐습니다. 한 전 대표는 반드시 돌아오겠단 짧은 입장을 남겼고, 국민의힘은 극심한 내분 상태에 돌입했습니다.



정윤식 기자입니다.



<기자>



장동혁 대표 당무 복귀 이후 처음 열린 어제(29일) 국민의힘 최고위원회의.



한동훈 전 대표 제명안이 상정돼 거수 표결이 진행됐습니다.



참석자 9명 중 장동혁, 송언석, 정점식, 신동욱, 김민수, 김재원, 조광한 등 7명이 찬성한다고 손을 들었고, 기권은 계파색 옅은 양향자 1명, 반대는 친한계 우재준 1명이었습니다.



국회의원이 아닌 당원의 제명은 최고위 의결만으로 가능하고 의결 요건은 과반 찬성이라 제명은 최종 확정됐습니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 한동훈 전 대표에 대한 당원 징계안이 윤리위 의결대로 최고위에서 의결되었습니다.]



기자들의 질문이 쏟아졌지만 장 대표는 입을 굳게 닫았습니다.



제명 사유가 된 '당원 게시판 의혹'은 한 전 대표와 가족들이 윤석열 전 대통령 부부 비방글을 당 게시판에 올렸단 의혹으로 국민의힘 윤리위는 지난 14일 "한 전 대표가 가족들이 글을 올린 걸 뒤늦게 알았다고 공개적으로 인정했기 때문에 가족들의 작성 사실은 인정된다"며 '당 업무방해 행위'로 규정한 뒤 제명 처분을 결정했습니다.



제명 확정 4시간쯤 뒤 한 전 대표는 국회에서 여섯 문장짜리 입장을 냈습니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 : 저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없습니다. 우리가 이 당과 보수의 주인입니다. 기다려주십시오. 저는 반드시 돌아옵니다.]



한 전 대표는 지난 2023년 12월, 비상대책위원장을 맡으며 입당한 지 25개월 만에 당적을 박탈당했습니다.



최고 수위 징계인 제명의 경우 5년간 최고위 의결 없인 복당 할 수 없고, 이대로라면 6월 지방선거는 물론 2028년 총선과 2030년 대선도 국민의힘 소속으론 출마할 수 없습니다.



한 전 대표 측은 효력 정지 가처분 신청을 비롯한 법적 대응을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 남일)