덴마크 "미국과 첫 그린란드 실무회담 건설적…과제는 미해결"

▲ 덴마크 정부는 자치령 그린란드 문제로 미국과 갈등을 겪고 있다.

덴마크 정부는 미국과 자치령 그린란드 갈등 해소를 위한 첫 고위급 실무 회담을 시작했다고 밝혔습니다.로이터 등에 따르면 라스 뢰케 라스무센 덴마크 외무장관은 현지 시간으로 29일 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 외무장관 회의 시작 전에 전날 미국 워싱턴 DC에서 그린란드 문제를 풀기 위한 고위급 실무회담이 개시됐다고 밝혔습니다.라스무센 장관은 "회담이 매우 건설적인 분위기로 잘 진행됐고, 추가 회담도 예정돼 있다"면서도, "상황이 해결된 것은 아니다"라며 양측 사이에 여전히 이견이 존재한다고 시사했습니다.그는 "긴장이 고조되다가 이제는 정상 궤도에 돌아왔다"며 "1주일 전보다 오늘이 약간 더 낙관적"이라고 설명했습니다.이어 "여러 차례 분명히 밝혔듯이 우리는 북극 지역과 관련한 미국의 안보 우려를 공유하고 있으며, 이는 우리가 긴밀한 협력을 통해 해결하고자 하는 사안"이라고 덧붙였습니다.앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 그린란드 병합을 위해 무력 사용까지 배제하지 않겠다고 밝혀 덴마크와 그린란드는 물론 북대서양조약기구, 나토까지 위기로 몰아넣었습니다.다만 트럼프 대통령은 지난주 스위스 다보스 세계경제포럼 폐막일에 그린란드를 상대로 한 무력 사용 위협을 거뒀고, 몇 시간 뒤 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회동에서 미래 합의의 틀을 만들었다며 협상을 통한 해결 쪽으로 선회했습니다.이 합의의 틀이 어떤 내용인지 구체적인 내용은 거의 공개되지 않았는데, 덴마크와 그린란드 당국은 어떤 형태로든 주권을 넘겨주는 것에 대해서는 논의 자체가 불가하다는 방침을 고수하고 있습니다.