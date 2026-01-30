"대미투자 불변…충실히 설명"…오늘 관세 협의

<앵커>



김정관 산업통상부 장관이 미국의 관세인상 위협에 대응하기 위해 오늘(30일)부터 본격적인 협의에 나섭니다. 김 장관은 대미투자 계획에는 변함이 없다며, 우리 국회의 입법 상황에 대해서도 오해가 없도록 미국 측에 충실히 설명하겠다고 밝혔습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



김정관 산업통상부 장관이 캐나다 출장을 마치자마자 미국 워싱턴 DC에 긴급 투입됐습니다.



김 장관은 미국 측이 '국내 입법 상황에 대해 불만을 가진 걸로 알고 있다'고 말했습니다.



대미투자특별법이 국회를 통과하지 못한 게 트럼프 미 대통령의 관세 인상 압박의 주원인이라는 겁니다.



따라서 입법 상황과 투자 이행 의지를 러트닉 상무장관을 만나 충실히 설명하겠다고 밝혔습니다.



[김정관/산업통상부 장관 : 국내 입법 진행 상황에 대해서 오해가 없도록 잘 설명하고, 한국 정부가 미국과 협력 투자와 관련해 변한다든지 그런 건 없기 때문에.]



다만, 투자금의 집행은 시기를 예단하지 않겠다며 국익과 상업적 합리성을 따져야 한다고 말했습니다.



[김정관/산업통상부 장관 : 아주 적절한 시점에, 한미가 서로 어떤 첫 프로젝트나 올해 하는 것들은, 서로 축복하는 프로젝트가 돼야 하지 않겠어요?]



미국이 관세 인상을 위한 실무 준비에 들어간 건 알고 있다면서, 당연한 절차 수준으로 안다고 말했습니다.



또 한국의 디지털 규제, 쿠팡 건은 관세 같은 본질적 이슈에 영향을 줄 정도는 아니라며 미 정부를 납득시키겠다고 말했습니다.



[김정관/산업통상부 장관 : 미국 소비자들, 성인의 한 80~85%의 개인 정보가 중국으로 넘어갈 가능성이 있는 걸로 나타났다, 그러면 미국 정부가 한국 정부가 하는 것보다 제 생각에는 훨씬 더 세게 (했을 거라고 생각합니다.)]



트럼프 행정부 고위인사들은 잇따라 대미 투자를 위한 입법을 압박하고 있습니다.



베선트 미 재무장관은 '국회가 승인하기 전까지 한국과의 무역 합의는 없는 것'이라면서 관세 인상 압박이 상황 진전에 도움이 된다고 말했습니다.



트럼프 대통령의 관세 인상 압박이 한국에서의 대미투자특별법 처리를 촉진할 것이라는 기대감을 내비친 것으로 해석됩니다.



워싱턴으로 출발한 여한구 통상교섭본부장도 그리어 미국 무역대표부 대표 등을 만나 협의를 이어갈 계획입니다.



