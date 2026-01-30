용산·태릉·경마장…판교 2개 규모, 6만 가구 공급

<앵커>



정부가 서울을 비롯한 수도권 핵심 지역에 주택 6만 가구를 공급하겠다고 밝혔습니다. 판교신도시 2개를 합친 것과 같은 규모입니다.



전형우 기자가 보도합니다.



<전형우 기자>



용산역과 인접한 용산 철도정비창 부지입니다.



용산국제업무지구로 조성되는 이곳에 2028년 착공을 목표로 1만 가구의 주택이 공급됩니다.



정부는 지난해 9·7 부동산 공급 대책의 후속 조치로 수도권 도심에 공공부지와 유휴부지 등을 활용해 주택 6만 가구를 공급하는 계획을 발표했습니다.



서울이 26개 부지에 3만 2천 가구로 절반이 넘고, 경기에는 16곳에 2만 8천 가구, 인천 100가구 등입니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 총 6만 호를 공급할 계획입니다. 이는 판교 신도시 2개를 합친 것과 유사한 규모로.]



물량이 가장 많은 곳은 서울 용산으로, 모두 1만 3천500가구가 지어집니다.



개발이 추진됐다 무산됐던 노원구 태릉 골프장 부지에도 6천800가구가 공급되는데, 2030년 착공을 목표로 하고 있습니다.



또 동대문구 국방연구원 부지에 1천500가구, 금천구 공군부대에 2천900가구 등 서울 도심 역세권에 중소규모 개발도 진행됩니다.



경기도에서는 집값 과열 지역인 과천과 성남을 중심으로 물량이 투입됩니다.



과천 경마장과 방첩사령부를 이전한 뒤 그 자리에 9천800가구를 공급하고 판교테크노밸리와 성남시청 인접 지역을 신규 공공택지로 지정해 6천300가구를 지을 계획입니다.



1만 가구는 구청과 세무서, 우체국 등 수도권에 산재한 노후 청사를 개발해 공급하겠다고 밝혔습니다.



정부는 특별법 제정을 통해 노후청사 개발을 최대한 앞당기고 공공기관 이전 시 예비 타당성 조사를 면제하는 등 신속하게 주택을 공급하겠다는 계획입니다.



또 투기를 차단하기 위해 주택 공급 후보지와 인근 지역을 토지거래허가구역으로 지정했습니다.



