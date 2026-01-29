'벼랑 끝에서 안혜진 투입' GS칼텍스, 흥국생명에 대역전승

▲ 안혜진(오른쪽)과 김효임

여자 프로배구 GS칼텍스가 후반기 첫 경기를 짜릿한 '리버스 스윕'(역싹쓸이)으로 장식하고 승전고를 울렸습니다.GS칼텍스는 오늘(29일) 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 홈경기에서 흥국생명에 두 세트를 먼저 내주고 세 세트를 내리 따내 세트 점수 3 대 2(15-25 19-25 25-22 25-15 15-11)로 역전승했습니다.지난 23일 전반기 마지막 경기에서 흥국생명에 세트 점수 0-3으로 완패했던 GS칼텍스는 엿새 만에 짜릿한 역전승으로 설욕에 성공했습니다.5위 GS칼텍스는 승점 35(12승 13패)로 4위 IBK기업은행(승점 36)을 승점 1 차로 따라붙었습니다.2위 흥국생명은 최근 5연승을 마감하고 승점 1을 보태 승점 45(14승 11패)가 된 것에 만족해야 했습니다.경기 초반은 원정팀 흥국생명의 독무대였습니다.흥국생명은 1, 2세트에서 김수지와 이다현 등 미들 블로커 라인의 높이와 주포들의 고른 득점력을 앞세워 내리 세트를 따내며 손쉽게 승점 3을 챙기는 듯했습니다.그러나 벼랑 끝에 몰린 GS칼텍스는 3세트부터 세터 안혜진을 선발로 투입하며 승부수를 띄웠습니다.코트에 들어선 안혜진은 과감하면서도 안정적인 볼 배급으로 침체해 있던 공격진을 깨웠습니다.안혜진의 지휘 아래 지젤 실바(등록명 실바)와 권민지의 좌우 쌍포가 살아난 GS칼텍스는 3세트를 25 대 22로 가져오며 반격의 서막을 알렸습니다.기세가 오른 GS칼텍스는 4세트 들어 안혜진의 다채로운 경기 운영과 최가은의 날카로운 서브를 앞세워 흥국생명 코트를 맹폭했습니다.안혜진은 적재적소에 공격수들을 활용하며 상대 블로킹 라인을 무력화했고, 팀은 크게 점수 차를 벌리며 승부를 원점으로 돌렸습니다.최종 5세트 양 팀은 초반 7 대 7까지 팽팽한 접전을 펼쳤습니다.그러나 승부처에서 집중력이 빛난 쪽은 GS칼텍스였습니다.GS칼텍스는 최가은의 서브 에이스로 8대 7을 만든 뒤 안혜진의 안정적인 토스를 바탕으로 실바와 권민지가 연이어 득점을 터뜨리며 점수 차를 벌렸습니다.특히 11대 9에서 실바의 오픈 공격과 권민지의 퀵오픈으로 승기를 잡았고, 매치 포인트에선 권민지가 레베카의 공격을 블로킹으로 막아내며 15 대 11, 세트 스코어 3 대 2 대역전승을 완성했습니다.GS칼텍스 주포 실바는 혼자 38점을 내는 괴력을 발휘하며 23점을 낸 흥국생명 레베카 라셈(등록명 레베카)을 압도했습니다.유서연(16득점)과 권민지(15득점)도 두 자릿수 점수로 뒤를 받쳤습니다.무엇보다 이번 시즌 부상 여파로 제 기량을 못 보여줬던 GS칼텍스 세터 안혜진이 모처럼 국가대표 세터다운 실력을 뽐냈습니다.남자부에서도 후반기 첫날부터 놀라운 역전승이 나왔습니다.한국전력이 현대캐피탈을 맞아 세트 점수 0-2로 끌려가다가 3대2(18-25 18-25 27-25 25-23 15-9)로 경기를 뒤집었습니다.한국전력은 승점 40(14승 11패)이 돼 KB손해보험(승점 39)을 4위로 밀어내고 3위로 올라섰습니다.1위 현대캐피탈은 승점 1을 보태 승점 48(15승 9패)로 2위 대한항공(승점 45)으로부터 멀리 달아나지 못했습니다.먼저 두 세트를 내준 뒤 경기를 원점으로 돌린 한국전력의 기세는 최종 세트에서도 멈추지 않았습니다.5세트 시작과 함께 상대 주포 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)의 연속 범실을 틈타 2-0으로 앞서 나간 한국전력은 쉐론 베논 에번스(등록명 베논)와 무사웰 칸(등록명 무사웰)의 고른 득점포를 앞세워 초반 흐름을 완벽하게 장악했습니다.이어 세터 하승우의 안정적인 조율 속에 10-5, 더블 스코어까지 격차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐습니다.결국 14-9에서 베논의 퀵오픈이 상대 코트에 꽂히며 대역전극에 마침표를 찍었습니다.(사진=연합뉴스)