김해 비철금속 공장 화재…소방 대응 2단계 발령

▲ 김해 비철금속 제조공장 화재

경남 김해시의 한 비철금속 제조공장에서 발생해 인근 야산으로 번진 화재와 관련해 소방당국이 밤샘 진화에 나섰습니다.오늘 저녁 6시 50분쯤 경남 김해시 생림면 비철금속 제조공장에서 불이 났습니다.신고를 받은 소방당국은 불길이 쉽게 잡히지 않고 연소 확대가 우려돼 저녁 7시 12분쯤 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 '대응 1단계'를 발령했습니다.이어 저녁 7시 24분쯤에는 관할 소방서와 인접 소방서 5∼6곳의 인력과 장비를 동원하는 '대응 2단계'로 격상했습니다.불씨가 공장과 인접한 야산으로 번졌으나 현재 일부 진화해 화재 규모는 더 이상 커지지 않고 있습니다.현재까지 확인된 인명피해도 없습니다.그러나 공장 내부 진화에는 어려움을 겪고 있습니다.공장 내부에 물과 접촉하면 화학반응을 일으켜 폭발할 위험이 있는 알루미늄 등 비철금속이 다량 보관됐기 때문입니다.소방당국은 물을 뿌리는 대신 가연성 물질을 모래 등으로 덮어 산소를 차단하는 방식으로 진화 작업을 진행 중입니다.소방당국 관계자는 "현재 물을 사용할 수 없어 모래를 덮는 방식으로 불을 끄고 있다"며 "진화 속도가 더뎌 내일 새벽까지 완진이 어려울 수 있다"고 설명했습니다.경찰과 소방당국은 불길을 잡는 대로 정확한 화재 원인과 재산 피해 규모 등을 조사할 예정입니다.(사진=경남소방본부 제공, 연합뉴스)