'박찬호 번호' 달고…"올해도 '9구 3K' 갑니다!"

프로야구 최고의 샛별중 한 명인 한화의 정우주 투수가 올 시즌 등번호를 바꿉니다. 코리안 특급 박찬호의 61번을 달고 올해도 무결점 이닝, 완벽투를 다짐했습니다.



유병민 기자입니다.



지난해 등번호 43번을 달고 최고의 활약을 펼쳤던 정우주가, 한국 야구의 전설이자 한화에서 은퇴한 '코리안 특급' 박찬호의 61번으로 등번호를 바꿨습니다.



[정우주/한화 투수 : 숫자가 좀 더 높기 때문에 유니폼이 좀 더 무거운 거 같기도 하고, 새로운 번호를 달고 뛰는 거니까 좀 더 새로운 마음가짐으로 준비하게 되는 거 같습니다.]



구단과 팬들의 높은 기대 속에, 정우주는 한화 스프링캠프에서 가장 먼저 불펜 피칭에 나서 순조롭게 2년 차 시즌을 준비했습니다.



다음 주로 예정된 WBC 최종엔트리 발표를 앞두고 본인은 노심초사하고 있는데,



[정우주/한화 투수 : AI를 통해서 한 번 더 (대표팀 발탁 확률) 퍼센테이지를 물어봤는데 90% 정도 나오더라고요. 피칭을 대표팀 코치님들께서 보셨으면 조금 점수를 올릴 수 있지 않았을까 (생각해요.)]



대표팀 코칭스태프는 정우주를 핵심 전력으로 평가하고 있는 것으로 알려졌습니다.



정우주는 또 다른 목표로 지난해 역대 11번째로 작성한 '9구 3탈삼진' 무결점 이닝을 다시 한번 보여주겠다며, 희망의 2026년을 약속했습니다.



[정우주/한화 투수 : 9구 3K(탈삼진) 2년 연속은 없잖아요. 아무도 지금까지. 제가 한 번 더 해보겠습니다.]



(영상편집 : 이재성, 화면제공 : Eagles TV)