뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

통합특별시 약칭은 대전·광주…특별법 발의

하정연 기자
작성 2026.01.29 21:10 조회수
PIP 닫기
<앵커>

민주당이 대전과 충남의 공식 통합 명칭을 '충남대전통합특별시'로 하고, 약칭은 '대전특별시'로 하기로 오늘(29일) 결정했습니다. 광주전남은 각각 '전남광주특별시'와 '광주특별시'로 정했습니다. 민주당은 내일 당론으로 특별법들을 발의할 계획입니다.

하정연 기자입니다.

<기자>

대전과 충남의 행정통합을 추진해 온 민주당 '충청 특위'는 오늘, 통합자치단체의 공식 명칭을 '충남대전통합특별시'로, 약칭은 '대전특별시'로 부르기로 정했습니다.

대전-충남을 줄인 '대충특별시'를 약칭으로 쓰는 거냐는 관측도 있었지만, 어감이 좋지 않다는 점에서 배제됐고, 공식 명칭에서 충남을 앞세우는 대신, 약칭은 '대전특별시'로 타협한 겁니다.

청사는 기존 2곳을 모두 활용합니다.

[황명선/민주당 의원 : 대전 청사와 충남청사 두 곳을 쓰면서 향후 통합특별시의 주소와 관련돼선 통합시장이 선출되고 나서 시장이 정할 수 있도록….]

민주당 광주전남 통합 특위도 공식 명칭을 '전남광주특별시'로, 약칭은 '광주특별시'로 하는 합의안을 도출했습니다.

하지만 청사를 어디에 둘지를 놓고는 이견이 커 새 특별시장의 권한으로 남겨두기로 했습니다.

[강기정/광주시장 : 주사무소를 정하는 것 자체가 통합의 걸림돌이 된다는 데 의견이 일치돼서….]

민주당은 각각의 통합특별법을 내일 당론으로 국회에 발의하고, 설 연휴 전까지 처리하기로 했습니다.

하지만 국민의힘 소속인 이장우 대전시장이 자치분권 실현에 못 미치는 법안이 제출되면 큰 저항이 따를 것이라며 주민투표를 요구하는 등 통합 과정의 난항도 예상됩니다.

대구와 경북의 경우, 경북도의회가 어제, 행정통합에 찬성하는 등 가칭 '대구경북특별시'를 오는 7월 출범하기 위한 움직임이 본격화하고 있습니다.

부산과 경남은, 올해 주민 투표, 내년 특별법 제정, 2028년 행정통합이라는 단계적 로드맵이 제시되고 있습니다.

(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
하정연 기자 사진
하정연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지