통합특별시 약칭은 대전·광주…특별법 발의

<앵커>



민주당이 대전과 충남의 공식 통합 명칭을 '충남대전통합특별시'로 하고, 약칭은 '대전특별시'로 하기로 오늘(29일) 결정했습니다. 광주전남은 각각 '전남광주특별시'와 '광주특별시'로 정했습니다. 민주당은 내일 당론으로 특별법들을 발의할 계획입니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



대전과 충남의 행정통합을 추진해 온 민주당 '충청 특위'는 오늘, 통합자치단체의 공식 명칭을 '충남대전통합특별시'로, 약칭은 '대전특별시'로 부르기로 정했습니다.



대전-충남을 줄인 '대충특별시'를 약칭으로 쓰는 거냐는 관측도 있었지만, 어감이 좋지 않다는 점에서 배제됐고, 공식 명칭에서 충남을 앞세우는 대신, 약칭은 '대전특별시'로 타협한 겁니다.



청사는 기존 2곳을 모두 활용합니다.



[황명선/민주당 의원 : 대전 청사와 충남청사 두 곳을 쓰면서 향후 통합특별시의 주소와 관련돼선 통합시장이 선출되고 나서 시장이 정할 수 있도록….]



민주당 광주전남 통합 특위도 공식 명칭을 '전남광주특별시'로, 약칭은 '광주특별시'로 하는 합의안을 도출했습니다.



하지만 청사를 어디에 둘지를 놓고는 이견이 커 새 특별시장의 권한으로 남겨두기로 했습니다.



[강기정/광주시장 : 주사무소를 정하는 것 자체가 통합의 걸림돌이 된다는 데 의견이 일치돼서….]



민주당은 각각의 통합특별법을 내일 당론으로 국회에 발의하고, 설 연휴 전까지 처리하기로 했습니다.



하지만 국민의힘 소속인 이장우 대전시장이 자치분권 실현에 못 미치는 법안이 제출되면 큰 저항이 따를 것이라며 주민투표를 요구하는 등 통합 과정의 난항도 예상됩니다.



대구와 경북의 경우, 경북도의회가 어제, 행정통합에 찬성하는 등 가칭 '대구경북특별시'를 오는 7월 출범하기 위한 움직임이 본격화하고 있습니다.



부산과 경남은, 올해 주민 투표, 내년 특별법 제정, 2028년 행정통합이라는 단계적 로드맵이 제시되고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 오영택)