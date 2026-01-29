세무서·우체국도 '영끌'…입지 좋아 수요 기대

<앵커>



이번 공급 대책에는 수도권 도심에 있는 낡은 구청과 세무서, 우체국 자리까지 오래된 공공청사를 활용하는 방안도 포함됐습니다. 자투리땅까지 탈탈 털어 이른바 '영끌 공급'을 하겠다는 건데요. 대부분 접근성이 좋은 곳이라, 정부는 수요가 높을 것으로 기대하고 있습니다.



이어서 고정현 기자입니다.



<기자>



지은 지 50년이 넘은 서울 강남구청 청사입니다.



정부는 이곳 부지를 활용해 주택 360가구를 공급할 예정입니다.



용산 우체국은 주택 47가구를 포함한 개발이 이뤄질 전망입니다.



세무서와 우체국 등 오래되고 낡은 공공 청사를 철거하거나 리모델링해 모두 1만 가구를 공급하겠다는 게 정부 계획입니다.



서울에 20곳, 경기도에 12곳, 인천 2곳이 개발 대상인데, 수도권에 산재한 노후 청사도 이른바 '영끌' 수준으로 활용해 주택 공급 물량을 늘리겠다는 겁니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 건물 자체를 완전히 부수고 새로 지을 수도 있고, 리모델링 할 수도 있고 여러 가지 형태가 있기 때문에….]



노후 청사는 대부분 역세권 등 입지가 좋은 곳에 있고, 주변에 각종 생활 편의시설이 이미 갖춰진 곳이 많아 실수요자들 선호도가 높을 것으로 보입니다.



[박원갑/KB국민은행 수석부동산전문위원 : 도시 기반 시설이 이미 구축이 되어 있어서 추가적인 투자가 필요가 없고요. 토지 분쟁도 없기 때문에 나름대로 사업을 좀 빨리 진행할 수 있는….]



다만 노후 청사 부지 34곳 중 1천 가구 이상 공급이 가능한 곳은 서울 쌍문동의 교육연구시설 한 곳이고, 서울 관악세무서 25가구, 동작 우체국 30가구 등 12곳은 100가구에 미치지 못합니다.



정부는 일부 노후 청사 개발 부지 주변으로 비즈니스 시설이나 안심 놀이터 등을 조성해 미혼 청년이나 신혼부부 등에 중점 공급할 계획입니다.



정부는 특별법 제정을 통해 노후청사 개발을 최대한 앞당기고, 추가 부지도 계속 찾아내겠다고 밝혔습니다.



