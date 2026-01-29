용산·태릉·경마장…판교 2개 규모, 6만 가구 공급

<앵커>



정부가 서울과 경기, 인천 수도권 핵심 지역에 주택 6만 가구를 공급하겠다고 발표했습니다. 지난해 9월에 이은 두 번째 부동산 공급 대책으로, 판교 신도시 2개를 합친 것과 같은 규모입니다. 이번 대책의 핵심은 도심 속 가용할 수 있는 알짜부지를 동원해, 공급 부족에 따른 불안 심리를 잠재우겠다는 겁니다.



용산역과 인접한 용산 철도정비창 부지입니다.



용산국제업무지구로 조성되는 이곳에 1만 가구의 주택이 공급됩니다.



당초 계획됐던 6천 가구에서 4천 가구가 늘어난 것으로, 오는 2028년 착공 예정입니다.



정부는 지난해 9·7 부동산 공급 대책의 후속 조치로 수도권 도심에 공공부지와 유휴부지 등을 활용해 주택 6만 가구를 공급하는 계획을 발표했습니다.



서울이 26개 부지에 3만 2천 가구로 절반이 넘고, 경기에는 16곳에 2만 8천 가구, 인천 100가구 등입니다.



[김윤덕/국토교통부 장관 : 총 6만 호를 공급할 계획입니다. 이는 판교 신도시 2개를 합친 것과 유사한 규모로.]



물량이 가장 많은 곳은 서울 용산으로, 모두 1만 3천500가구가 지어집니다.



용산 미군기지 캠프킴 부지는 기존보다 1천100가구가 늘어난 2천500가구로 개발될 예정입니다.



개발이 추진됐다 무산됐던 노원구 태릉 골프장 부지에도 6천800가구가 공급되는데, 2030년 착공을 목표로 하고 있습니다.



또 동대문구 국방연구원 부지에 1천500가구, 금천구 공군부대에 2천900가구 등 서울 도심 역세권에 중소규모 개발도 진행됩니다.



경기도에서는 집값 과열 지역인 과천과 성남을 중심으로 물량이 투입됩니다.



과천 경마장과 방첩사령부를 이전한 뒤 그 자리에 9천800가구를 공급하고 판교테크노밸리와 성남시청 인접 지역을 신규 공공택지로 지정해 6천300가구를 지을 계획입니다.



정부는 주택 공급 후보지와 인근 지역을 토지거래허가구역으로 지정해 투기를 차단한다는 방침입니다.



또 공공기관 이전 시 예비 타당성 조사를 면제하는 등 신속하게 주택을 공급하겠다는 계획입니다.



