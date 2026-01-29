민주당, 한동훈 제명에 "내란 정당 자인…아직도 윤에 충성 경쟁"

▲ 민주당 충북 현장 최고위에서 발언하는 한병도 원내대표

더불어민주당은 오늘(29일) 국민의힘이 한동훈 전 대표를 제명한 것과 관련해 "내란 비호·동조 정당임을 스스로 인정하는 셈"이라고 말했습니다.김연 선임 부대변인은 브리핑에서 "국민의힘 내부 주장처럼 제명이 '윤석열 탄핵에 찬성한 데 대한 정치적 응징'이라면 이는 결코 남의 당 일로만 치부할 수 없는 중대한 문제"라며 이같이 주장했습니다.그는 "계엄의 어둠을 걷어내고 헌정 질서를 바로 세우는 데 동의했다는 이유로 제명됐다면 국민의힘이 윤석열 개인을 중심으로 한 정치적 충성 경쟁에서 아직도 벗어나지 못했음을 보여주는 것"이라고 지적했습니다.정청래 대표 비서실장인 한민수 의원은 페이스북에 "제1야당이라는 곳에서 제명 전쟁이 벌어지고 있다. 기득권 지키기용 집안싸움에 민생도, 경제도, 국익도 뒷전"이라며 "이럴 거면 간판을 내리는 게 맞다"고 비판했습니다.박지원 의원은 페이스북에 "장동혁 vs 한동훈, 장동혁이 이겼다"며 "간만 보는 간동훈에서 한길로 가는 한동훈이 돼 새집을 지으세요. 그래야 미래가 있다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)