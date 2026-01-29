국민성장펀드 1호 투자처 '신안우이 해상풍력사업' 선정

▲ '신안우이 해상풍력' 조감도

국민성장펀드 1호 투자처로 전남 신안우이 해상풍력 발전사업이 선정됐습니다.전체 사업비 3조 4천억 원 가운데 첨단전략산업기금(첨단기금)이 7천500억 원을 장기·저리 대출해주는 방식으로 프로젝트를 지원할 예정입니다.금융위원회는 오늘(29일) 국민성장펀드 기금운용심의회에서 이같은 내용의 안건을 의결했다고 밝혔습니다.신안우이 해상풍력사업에 첨단기금이 7천500억 원 규모로 선·후순위 대출자로서 참여합니다.본격적인 자금 집행은 제반 과정을 거쳐 3분기부터 이뤄집니다.앞서 금융위는 국민성장펀드가 지원할 1차 메가프로젝트로 ▲ K-엔비디아 육성 ▲ 국가 AI컴퓨팅 센터 ▲ 재생에너지 발전사업 ▲ 전고체배터리 소재공장 ▲ 전력반도체 생산공장 ▲ 첨단 AI반도체 파운드리 ▲ 반도체클러스터 에너지인프라 등 7건을 발표했습니다.이 가운데 재생에너지 발전사업에 해당하는 신안우이 해상풍력사업을 이날 국민성장펀드의 1차 투자처로 선정한 것입니다.금융위는 "신안우이 해상풍력사업은 인공지능(AI) 산업생태계 조성과 밀접한 연관이 있다"며 "국가 AI컴퓨팅 센터를 포함한 지역 내 첨단전략산업에 필수적인 전력인프라를 확충하는 기능을 할 것"으로 기대했습니다.산업은행과 은행권이 공동 조성한 미래에너지 펀드도 이 사업에 총 5천440억 원을 지원합니다.2천40억 원은 출자, 3천400억 원은 후순위 대출 방식입니다.이 사업은 전남 신안군 우이도 남측 해상에 발전용량 390MW(메가와트)의 대규모 해상풍력 발전소를 건설·운영하는 사업입니다.390MW는 약 36만 가구가 사용하는 전력 수준에 해당합니다.현재 국내 최대 데이터센터의 최대전력(270MW)보다 많습니다.국민성장펀드가 대출자금을 18∼19년 장기간 저리로 공급함에 따라 사업의 재무적 안정성이 커지고 민간 금융기관 참여도 촉진하는 효과가 기대됩니다.신안우이 해상풍력사업은 앞으로 3년간 건설 기간을 거쳐 오는 2029년부터 본격 가동하는 것을 목표로 삼고 있습니다.순수 국내 자본과 기술력으로 국내 최초 300MW 이상의 대규모 해상풍력 발전사업이 추진된다는 의미도 있습니다.풍력터빈을 제외한 하부구조물·해저케이블·변전소·설치 선박에 국내 공급망을 활용하는 등 기자재 대부분에 국산 제품이 활용됩니다.특히 한화오션은 이번 사업을 위해 8천억 원 규모의 터빈 설치선을 신규 건조해 최초 투입할 예정입니다.신안군 주민도 이번 발전사업에 일정 부분 채권투자로 참여하고 수익의 일정 부분을 바우처·지역화폐 형태로 지급받는 등 성과가 공유됩니다.금융위는 나머지 6건도 순차적으로 승인·의결하겠다고 밝혔습니다.지역균형발전 차원에서 국민성장펀드를 통한 지역(비수도권) 지원 비중은 7건 중에 4건, 펀드 투입금액 기준으로는 50% 이상이 될 것이라고 밝혔습니다.(사진=한화오션 제공, 연합뉴스)