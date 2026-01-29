루비오 미국 국무, 중국군 2인자 숙청에 "관심 있게 지켜봐"

▲ 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석

시진핑 중국 국가주석이 최근 군 2인자를 조사 대상에 올리면서 그 배경에 관심이 집중된 가운데, 마코 루비오 미국 국무부 장관이 부패 가능성을 거론하며 "관심 있게 지켜보고 있다"고 말했습니다.외신에 따르면 루비오 장관은 28일(현지시간) 미 상원 외교위원회에 출석해 심각한 기율·법률 위반 혐의로 입건돼 조사받고 있는 장유샤 중국공산당 중앙군사위원회 부주석에 대해 이같이 말했습니다.그는 "지난 몇 년간 봐온 패턴의 일부이며 군부 내 숙청"이라면서 "그들(중국)이 군에 많은 돈을 쓰고 있는데, 분명 그들 중 일부는 그 돈을 훔치고 있다. 그들은 이에 대처하려 노력 중"이라고 평가했습니다.이어 "이는 중국 시스템 내부의 문제"라며 "그들은 우리와 공유하거나 깊게 말하고 있지 않지만, 우리는 분명 관심을 갖고 지켜보고 있다"고 했습니다.미 국방부와 주미 중국대사관 측은 로이터통신의 논평 요청에 입장을 밝히지 않았습니다.중국 국무원 타이완사무판공실은 장 부주석 조사에 대해 "부패 처벌에 있어 성역과 관용이 없음을 다시 한번 표명한 것"이라고 밝힌 바 있습니다.그의 낙마 배경에 대해서는 핵무기 핵심 기술 자료를 미국에 넘겼을 가능성을 비롯해 정치적 파벌 형성, 권한 남용, 인사 비리 및 뇌물 가능성 등도 거론됐습니다.로이터는 미국의 전임 조 바이든 행정부 당시 장 부주석이 미국과의 고위급 소통 채널 역할을 했던 만큼, 미국이 봤을 때 중국군 내 불확실성이 커진 상태라고 평가했습니다.앞서 2022년 8월 낸시 펠로시 미 하원의장의 타이완 방문으로 미중 간 군사 소통이 17개월간 단절됐다가 복구된 후 장 부주석이 채널 역할을 한 바 있습니다.그런 만큼 미국으로서는 중국군 최고위층에 중요한 채널을 잃게 됐으며, 미국의 전직 고위 관리 다수는 이번 일을 충격으로 받아들였다는 것입니다.미국 예비역 장성이기도 한 데이비드 스틸웰 전 미 국무부 동아태차관보는 "중국 중앙군사위 고위 관료와의 대화는 보통 형식적"이라며 시 주석에게 조언할 수 있는 합리적인 입장의 장 부주석이 없어지면서 중국군이 '타이완 모험'에 나설 가능성을 우려했습니다.안보 컨설팅업체 블루패스랩스의 에릭 헌드만은 "중국군은 자기 능력을 매우 잘 알고 있으며 준비되기 전까지는 타이완 문제로 움직이는 데 관심이 없다"면서 "시 주석이 (이러한 의견을) 얼마나 들을지가 항상 의문"이라고 했습니다.싱크탱크 제임스타운재단의 트리스탕 탕 연구원은 중국군 합동작전 훈련 일정 등 중국군 발전을 둘러싸고 시 주석과 이견이 있었기 때문에 장 부주석이 숙청됐다고 주장했습니다.시 주석은 건군 100주년인 2027년까지 타이완 침공 능력을 갖추도록 강조해왔는데, 장 부주석의 합동작전 훈련 일정은 이에 부합하지 않았다는 것입니다.장 부주석이 타이완 공격과 관련한 시 주석의 군사력 구축 요구를 충족하지 못했을 가능성도 거론했습니다.그는 이번 달은 2027년 전 마지막 연간 훈련 사이클이 시작된 시기였다면서, 양측의 이견이 지시 불이행으로 이어지면서 시 주석의 권위에 심각한 위협이 됐다고 봤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)