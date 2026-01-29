'횡령·배임' 홍원식 남양 전 회장 징역 3년…법정구속 피해

▲ 홍원식 전 남양유업 회장이 29일 서울중앙지법에서 열린 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임, 배임수재 등 혐의 사건 선고 공판을 마친 뒤 밖으로 나서고 있다.

홍원식 전 남양유업 회장이 회사 자산을 사적으로 유용하고 거래처에서 수십억 원대 리베이트를 받은 혐의로 1심에서 징역 3년을 선고받았습니다.다만 거래 단계에서 친인척 회사에 '통행세'를 지급하는 방식으로 남양유업에 손해를 끼쳤다는 배임 혐의는 무죄 판단을 받았습니다.서울중앙지법 형사합의21부(이현복 부장판사)는 오늘(29일) 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임, 배임수재 등 혐의로 기소된 홍 전 회장에게 징역 3년과 추징금 43억 7천600만 원을 선고했습니다.다만 홍 전 회장의 나이와 건강 상태 등을 고려해 법정구속하지는 않았습니다.홍 전 회장은 구속기소 됐다가 보석(보증금 등 조건을 내건 석방)으로 풀려난 상태입니다.재판부는 홍 전 회장이 법인 소유의 고급 별장과 법인 차량, 법인 운전기사, 법인카드 등을 사적으로 유용해 회사에 총 30억 원의 손해를 입힌 혐의 (특경법상 배임)를 유죄로 판단했습니다.남양유업 거래업체 4곳에서 리베이트 43억 7천만 원을 수수한 혐의(배임수재)도 유죄로 인정했습니다.다만 2000년쯤부터 2023년 4월까지 친인척이 운영하는 업체를 거래에 끼워 넣고 그 업체에 '통행세'를 지급해 남양유업에 유통 마진에 해당하는 손해를 입힌 혐의는 무죄로 판단했습니다.재판부는 배임에 해당하는 '끼워넣기' 거래는 통상 두 회사 사이에 독자적인 납품 거래가 형성된 상황에서 제3의 회사가 형식적으로만 중간에 끼어 있어야 한다고 짚었습니다.하지만 홍 전 회장의 친인척 업체는 적법한 중간유통업체로 확인된다고 판단했습니다.이 회사와의 거래가 남양유업에 손해를 끼쳤다고 볼 수도 없다고 했습니다.재판부는 홍 전 회장이 급여를 거짓으로 지급한 뒤 돌려받는 방식으로 16억 5천만 원을 횡령한 혐의, 사촌 동생을 납품업체에 취업시켜 급여 6억 원을 받게 한 혐의(배임수재)도 무죄 혹은 면소로 판단했습니다.남양유업이 2021년 4월 '불가리스를 마시면 코로나 감염 예방이 된다'고 허위 광고한 사건과 관련해 홍보와 증거인멸에 가담한 혐의 (식품표시광고법 위반·증거인멸 교사)에 대해서도 무죄를 선고했습니다.홍 전 회장이 당시 불가리스에 대한 발표 자료의 구체적 내용을 사전에 인식했다고 단정할 수 없다는 이유에서 입니다.(사진=연합뉴스)