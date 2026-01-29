SRT 설 승차권 예매율 81.2%…귀성 14일·귀경 18일 가장 많아

▲ SRT 열차

수서고속철도(SRT) 운영사 에스알(SR)은 지난 26일부터 나흘간 진행한 설 명절 승차권 예매율이 81.2%를 기록했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.공급좌석 32만 9천 석 중 26만 7천 석이 팔린 것으로 지난해 설 예매율(75.5%)보다 5.7%포인트 높아졌습니다.귀성객이 가장 많은 날은 다음 달 14일로 이날 하행선 예매율은 95.7%로 나타났습니다.귀경객의 경우 설 다음날인 다음 달 18일 상행선 예매율 97.4%를 보이며 가장 많았습니다.노선별 예매율은 경전선이 95.2%로 가장 높았습니다.이어 전라선 92.9%, 동해선 83.8%, 경부선 82.1%, 호남선 76.6% 등이었습니다.예매한 승차권은 다음 달 1일 자정까지 반드시 결제해야 합니다.지난 26∼27일 교통약자 등 우선 예매로 예약한 승차권은 다음 달 4일 자정까지입니다.결제 기한을 넘긴 승차권은 자동으로 취소됩니다.예매되지 않은 잔여 좌석은 오는 29일 오후 3시부터 SRT 앱, 홈페이지, 역 창구 등에서 평소처럼 구매할 수 있습니다.SR은 승차권 불법거래 방지를 위해 암표 제보 채널을 운영하고 온라인 중고거래 플랫폼 3사(당근·번개장터·중고나라)와 핫라인을 구축해 실시간 모니터링할 예정입니다.웃돈을 받고 승차권을 판매하는 등 구체적인 불법 거래 정황이 드러나는 경우 게시글 삭제 및 수사기관에 수사를 의뢰하는 등 강경하게 대응할 방침입니다.SR은 설 명절 기간인 다음 달 13일부터 18일까지 엿새간 열차를 추가로 투입해 공급 좌석 1만 1천여 석을 확대하는 등 특별수송대책에 나섭니다.정연성 SR 영업본부장은 "설 명절 기간 안전하고 쾌적하게 열차를 이용할 수 있도록 차량 점검 등 모든 준비에 최선을 다하겠다."라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)