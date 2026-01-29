박항서 이어 김상식 매직…베트남의 한국 감독 성공 비결은?

▲ 김상식 베트남 축구대표팀 감독

베트남 축구 국가대표팀이 박항서 감독에 이어 김상식 감독 밑에서 뛰어난 성적을 거두면서 한국인 감독들을 기용한 베트남 축구의 성공 요인에 관심이 커지고 있습니다.베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 최근 김 감독이 이끈 23세 이하(U-23) 베트남 축구 대표팀이 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵에서 한국을 꺾고 3위에 오르자 '싱크커브', '시암스포츠' 등 태국 매체들이 일제히 한국인 감독들의 성공 비결에 주목했습니다.동남아 국가 중 역대 U-23 아시안컵에서 4강 이상 오른 곳은 베트남과 인도네시아 뿐입니다.2018년 박 감독이 이끌던 베트남 U-23 대표팀은 이 대회에서 준우승했고, 인도네시아도 2024년 신태용 감독 체제에서 4강에 진출했습니다.두 나라 대표팀의 공통점은 한국 감독들이 지도했다는 점으로, 이는 단순한 우연이 아니라고 이 매체는 지적했습니다.우선 성공 요인으로 꼽힌 것은 선수들의 사고방식 변화입니다.2017년 박 감독이 부임하기 전에는 많은 베트남 선수가 자신을 과소평가하는 경향이 있었습니다.하지만, 박 감독은 제대로 준비만 한다면 어떤 상대와도 경쟁할 수 있다는 믿음을 심어줘서 이런 장벽을 허물었고, 김 감독은 이런 기틀을 계속 유지해왔다는 것입니다.한국인 감독들의 또 다른 특징은 규율입니다.한국 감독들은 선수들의 태도를 전반적으로 바로잡는 데 집중하며, 훈련 일정을 철저히 지키고 전술 지시를 따르는 것을 필수적으로 만들었다고 시암스포츠는 지적했습니다.개인의 재능, 스타 선수의 활약보다 시스템을 우선시하는 것도 이들 감독의 특징으로 제시됐습니다.선수들이 각자 맡은 역할을 충실히 수행하게 함으로써 개별 선수에 대한 의존도를 줄였다는 것입니다.싱크커브는 또 한국인 감독들이 자신의 축구 철학을 기계적으로 강요하지 않고 베트남 선수들의 특징을 기반으로 경기 방식을 구축했다고 분석했습니다.이에 따라 베트남 대표팀은 복잡한 점유율 축구보다 수비 조직력과 빠른 공수 전환 중심으로 경기 시간 내내 일정한 템포를 유지할 수 있다고 시암스포츠가 짚었습니다.또 동남아에서 어려움을 겪는 여러 유럽 출신 감독들과 달리 이들이 아시아 문화를 이해하고 선수들의 사고방식에 쉽게 적응하는 것도 중요한 성공 요인이라고 이들 매체는 언급했습니다.박 감독과 김 감독은 훈련장에서는 엄격하지만, 라커룸에서는 선수들에게 친근하게 다가가 신뢰와 유대감을 쌓았습니다.이런 능력 덕분에 전술·규율 등에 대한 요구사항을 효과적으로 전달할 수 있다는 것입니다.이 같은 한국인 감독들의 지도 철학과 베트남 선수들의 투지가 결합하면서 베트남 대표팀은 지난 수년간 성공적인 역사를 써왔으며, 이제 약체 이미지를 벗어던지고 아시아 무대에서 확고한 입지를 다졌다고 이들 매체는 평가했습니다.(사진=게티이미지)