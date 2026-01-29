이한주 "이 대통령 SNS 잘하는 것…공직사회 긴장감 높아질 것"

▲ 기자간담회에서 발언하는 이한주 NRC 이사장

이한주 경제·인문사회연구회, NRC 이사장은 이재명 대통령이 최근 SNS를 통해 각종 정책을 직접 제안하는 것과 관련 "잘하시는 것"이라고 평가했습니다.이 이사장은 오늘(29일) 정부서울청사 인근에서 열린 기자간담회에서 "(대통령) 본인이 의제를 던지시면 (공직사회) 긴장감도 높아질 것 아니냐"며 이같이 밝혔습니다.이 이사장은 대통령 정책특별보좌관으로, 이 대통령의 40년 지기 '정책 멘토'로도 불립니다.그는 "(이 대통령이) 말씀이 너무 많다는 지적이 있지만, 대통령이 게으른 것보다 부지런한 게 낫다"며 "무리하는 것은 (대통령) 본인이고, 좋아지는 것은 국민이니 국민 입장에서는 손해 볼 것이 없다"고 말했습니다.이어 "(정부가) 당분간 확장재정 기조를 유지해야 한다"며 "한국 경제에 예산이 추가로 더 필요한 부분이 여전히 많다"고 진단했습니다.'확장 재정 기조'가 추경 편성을 의미하는 것인지 묻자 "정부가 판단할 것"이라며 즉답을 피한 뒤 "추경을 할지 말지에 대한 판단은 어렵지만 올해 민생 살리기에 집중해야 하는 것은 맞는다"고 강조했습니다.이 이사장은 경사연 업무와 관련해 "국책 연구기관을 단순히 보고서를 만드는 조직에 머물지 않고 대통령과 부처가 고민할 때 가장 먼저 찾는 '실전형 싱크탱크'가 되도록 만들어 가겠다"고 밝혔습니다.통일부가 경사연 소속인 통일연구원을 부처 산하로 이관하는 입법 예고안을 발표했다가 철회하면서 부처 간 조율 문제가 불거졌던 것에 대해선 "전체적으로 (입장을) 통합하는 과정에 다소간 시차가 있었던 것 같다"며 "그 부분이 조정되는 과정에 있다"고 말했습니다.그러면서 "저희 입장은 따로 없고 (원칙적으로)국회에서 정리해주면 따르는 게 당연하다고 생각한다"고 덧붙였습니다.경사연은 경제·인문사회 분야 26개 정부출연연구기관을 지원·관리하는 역할을 합니다.(사진=경제인문사회연구회 제공, 연합뉴스)