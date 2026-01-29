조현, 내주 핵심광물 회의 참석 차 방미…루비오와 관세 논의 주목

▲ 조현 외교부 장관이 29일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에서 발언하고 있다.

조현 외교부 장관이 다음 달 4일 미국에서 열리는 핵심광물 장관급회의에 참석합니다.박일 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "조 장관은 미국을 비롯한 주요 7개국(G7) 국가와 광물 보유국 등 여러 파트너와 함께 핵심 광물 공급망 안정화·다변화를 위한 협력 방안을 논의할 예정"이라고 말했습니다.회의는 마크 루비오 미 국무장관이 주재할 예정으로 알려졌습니다.미국은 지난해 중국이 희토류 수출 규제를 발표한 후 중국산 핵심광물 의존도를 낮추는 작업에 집중해와 관련 논의가 있을 것으로 예상됩니다.조 장관은 루비오 장관과의 양자 회담도 추진할 것으로 보입니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 한국 국회가 한미 간의 무역합의 이행에 필요한 법적 절차를 진행하지 않았다고 주장하며 자동차 등 한국산 제품에 대한 관세를 15%에서 25%로 다시 올리겠다고 말하면서 파장이 일고 있기 때문입니다.양국 통상당국이 주무 부처지만, 한미관계에 영향을 미치는 사안인 만큼 외교당국 간 논의도 필요할 수 있습니다.루비오 장관은 국가안보보좌관을 겸하고 있습니다.(사진=연합뉴스)