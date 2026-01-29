정부, 1천400조 연기금 코스닥으로 돌린다…'삼천닥' 뒷받침

▲ 임기근 기획예산처 장관 직무대행 차관이 29일 서울 영등포구 한국수출입은행에서 열린 '2026년 제1차 기금자산운용정책위원회'에서 발언하고 있다.

정부가 1천400조 원에 달하는 연기금 평가 기준에 코스닥 지수를 반영해 코스닥 투자를 유도합니다.코스피에 비해 소외된 코스닥 시장에 자금이 안정적으로 유입될 길을 열어 '삼천닥'(코스닥 3,000) 달성을 뒷받침하려는 모습입니다.혁신 생태계 발전을 위해 벤처투자 평가 배점도 2배로 높여 연기금의 민간투자 마중물 역할을 독려합니다.기획예산처는 오늘(29일) 임기근 장관 직무대행 차관 주재로 기금자산운용정책위원회를 열고 '2026년 기금 자산운용 기본방향'과 '2026회계연도 기금운용평가 지침'을 확정했습니다.연기금은 67개 기금이 1천222조 원(2024년 평잔 기준)을 운용 중입니다.지난해 기준으론 1천400조 원에 육박할 것으로 전망됩니다.평균수익률은 2023년 5.55%, 2024년 4.57%를 기록했습니다.3%대인 국고채 3년물 금리보다 높은 수준입니다.기획처는 이런 기금이 자금을 운용할 때 기본적으로 고려해야 할 '대원칙'을 올해 기본방향을 통해 처음으로 발표했습니다.각 기금이 이를 토대로 자산운용계획(IPS)을 수립하도록 해 국가 전체의 여유 자금을 종합적으로 관리하는 체계를 제시한 것입니다.기본원칙은 국가재정법상 자산운용 4원칙인 '안정성·유동성·수익성·공공성'을 모두 만족하는 최적점 모색입니다.안정성과 유동성 확보를 전제로, 주요 정부 정책을 투자 전략 때 고려해 수익률뿐 아니라 공적역할을 강화해야 한다는 기준을 제시했습니다.기획처는 일단 기본방향을 통해 코스닥 투자 강화를 고려하라고 주문했습니다.연기금의 코스닥 투자액은 5조 8천억 원(2024년 기준)으로 전체 국내주식 투자 규모의 3.7% 수준에 불과합니다.기획처는 "국내 우량 기업 투자는 경제 선순환 메커니즘으로, 선제적 투자를 통한 기금의 장기 수익률 제고 전략으로 모두 활용할 수 있다"며 "국내주식 투자 포트폴리오에 코스닥 종목을 편입·확대해 투자 다변화와 혁신성장 기반 조성에 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔습니다.기본방향은 혁신 생태계 제고를 위한 국내 벤처투자 강화도 모색해야 한다고 했습니다.2024년 기준 67개 기금의 중장기 자산 1천183조 원 중 벤처투자는 3조 1천억 원 수준으로 저조합니다.따라서 국내 벤처 투자를 늘려 수익률 개선·혁신 생태계 발전 등 두 마리 토끼를 잡아야 한다고 제시했습니다.국민성장펀드 등 신성장동력 발굴을 위한 정책펀드 투자, 지속가능한 성장이라는 글로벌 추세에 대응한 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선) 투자도 고려하라는 방향도 제시했습니다.기획처는 이런 기본방향을 각 기금의 운용실태를 평가하는 '기금운용평가 지침'에 구체적으로 반영하며 실행력을 높이고자 했습니다.큰 틀에서 기금이 기본방향을 준수해 IPS를 수립하도록 평가 항목에 추가하고 배점도 높였습니다.대형·중소형 기금의 평가 기준수익률(벤치마크)에 코스닥 지수를 반영했습니다.현재 코스피만 반영 중인 국내주식형 평가 벤치마크에 코스닥 지수를 5% 혼합해 연기금의 코스닥 시장 참여유인을 높이고자 합니다.연기금은 통상 안정적으로 목표 수익을 달성하기 위해 벤치마크를 추종해 투자하는데, 코스닥에 투자하지 않으면 평가가 좋지 않게 나오도록 기준이 바뀐 것입니다.최근 더불어민주당 코스피 5,000특위가 '코스닥 3,000'을 거론한 가운데, 이같은 평가 지침 개정으로 상당 규모의 자금이 안정적으로 코스닥 시장으로 향할 것으로 시장이 기대하는 대목입니다.임기근 대행은 "국민경제에 미치는 영향이 상당한 기금자산운용정책 거버넌스로 기금자산운용정책위원회를 신설하고, 자산운용 기본방향을 수립·배포해 각 기금에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"며 "혁신생태계 활성화와 신성장 동력 발굴 등 사회경제적 책임도 다할 필요가 있다"고 강조했습니다.(사진=기획예산처 제공, 연합뉴스)