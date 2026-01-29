[자막뉴스] 살해→냉장고 은닉→8천만 원 대출…'여친 살해' 40대 남성, 완전범죄 꿈꿨다

여자친구를 목 졸라 살해한 뒤 1년 가까이 김치냉장고에 시신을 유기한 40대 남성에게 중형이 선고됐습니다.



전주지법 군산지원은 오늘 살인 및 시체유기 등 혐의로 구속돼 재판에 넘겨진 41살 A씨에게 징역 30년을 선고했습니다.



재판부는 "피해자 인격에 대한 최소한의 존중도 찾아볼 수 없다"며 A씨의 범죄사실을 질타했습니다.



그러면서 "A씨는 범행을 인정하는 모습을 보이면서도 일부 부분에 대해 변명하는 건 유족들에게 또 다른 상처가 되지 않을까 우려스럽다"고 목소리를 높였습니다.



재판부는 "A씨가 유족의 피해 회복에 대한 구체적인 노력을 기울이지 않은 점을 볼 때 중형을 선고해 오랜 기간 사회에서 격리해야 함이 옳다"고 판시했습니다.



A씨는 지난 2024년 10월 20일 전북 군산시 조촌동의 한 다세대주택에서 교제 중이던 여자친구 B씨를 목 졸라 살해한 뒤 1년 가까이 김치냉장고에 시신을 보관한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



A씨는 B씨 사망 이후에도 카카오톡 메시지를 통해 B씨인 척 행세했지만 이후 실종 의심 신고가 접수돼 경찰에 의해 범행이 들통났습니다.



A씨는 B씨의 돈으로 주식을 하다 다툼이 생기며 살해에 이른 것으로 파악됐습니다.



A씨는 "주식 투자로 돈을 잃었다고 무시해서 홧김에 살해했다"고 경찰에 진술하며 피해자에게 책임을 떠넘기기까지 했습니다.



살해 이후 A씨는 B씨의 휴대전화로 8천8백만 원 상당의 대출을 받고 보험 해약금도 받아 쓴 것으로 알려졌습니다.



앞서 검찰은 지난달 11일 결심공판에서 A씨에게 무기징역을 구형했습니다.



