이 대통령 "할 일 산더미처럼 많아…입법·행정 속도 더 확보해야"

▲ 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다

이재명 대통령은 오늘(29일) "입법과 행정 과정에 있어 속도를 더 확보했으면 좋겠다"며 "국회에 대한 협력 요청이든 (행정에 있어) 집행이든 신속하게 해주시길 당부드린다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 "할 일은 산더미처럼 많아 잠이 잘 안 오기도 한다"며 이같이 밝혔습니다.앞서 이 대통령은 지난 27일 주재한 국무회의에서도 "국회가 너무 느려 일을 할 수가 없는 상태"라며 "행정은 속도가 중요한데 기다리면 안 된다"고 정책 속도감을 더 높여달라고 강조했습니다.이날도 이 대통령은 "(정부 출범 후) 7개월이 지났다. 객관적인 평가를 보면 한 일이 꽤 있어 보이지만, 제가 가진 기준에서 보면 정말 많이 부족하다"며 "나름의 이유가 있겠으나 할 일이 너무 많은데 속도가 늦어 저로서는 참 답답하기 이를 데 없는 경우가 많다"고 했습니다.특히 "엄청나고 멋진 일, 획기적인 일에 집착하다 보면 실제 할 수 있는 일을 못 하는 경우도 있다"며 "하지만 국정이라는 것이 멋진 이상이나 가치를 지향하는 측면도 있지만 결국 국민의 삶을 개선해야 한다"고 설명했습니다.그러면서 "실효적으로 할 수 있는 일부터 빨리 해야 한다. 티끌 모아 태산이라는 생각, 우공이산 자세로 속도감 있게 일을 해나갔으면 좋겠다"고 주문했습니다.이 대통령은 이날 통신비 부담 경감 등 생활밀착형 정책에 대한 토론이 준비돼 있다는 점을 소개하며 "일상에서 작은 부분이라도 개선할 수 있는 성과를 꾸준히 쌓아갔으면 좋겠다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)