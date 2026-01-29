"트럼프, 대규모 이란 공습 고려…지도부·군경 겨냥 검토"

▲ 아냐톨라 알리 하메네이 이란 최고지도자, 도널드 트럼프 미국 대통령

미국이 이란의 핵 프로그램과 탄도미사일 제한에 관한 이란과의 사전 대화에서 진전이 없자 대규모 공습을 검토하고 있다고 CNN 등 외신들이 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다.CNN은 익명의 소식통을 인용해 도널드 트럼프 미국 대통령이 현재 고려 중인 군사 옵션에는 이란의 지도부 및 시위대 사망에 책임이 있는 것으로 판단되는 이란 안보 당국자들에 대한 공습, 이란 핵시설과 정부기관 등에 대한 타격 등이 있다고 전했습니다.로이터도 트럼프 대통령이 이란 군경과 지도부를 겨냥해 제한적 타격 등 여러 옵션을 검토하고 있다고 복수의 소식통을 인용해 보도했습니다.트럼프 대통령의 참모들이 논의 중인 선택지에는 중동의 미국 동맹국들을 사정권에 둔 이란의 탄도미사일이나 핵 프로그램을 표적으로 한 공습 방안이 포함됐다고 로이터는 전했습니다.아직 트럼프 대통령은 군사력 동원과 관련한 최종 결정을 내리지는 않았지만, 미 항공모함 전단이 중동에 전개된 이후 자신의 군사적 선택지가 훨씬 늘어났다고 판단하는 것으로 전해졌습니다.CNN에 따르면 미 해군의 핵추진 항공모함 USS 에이브러햄 링컨 전단이 지난 26일 인도양에 진입했으며, 이후 이란 해역 쪽으로 계속 이동 중입니다.앞서 미국과 이란은 중재국인 오만 채널을 비롯해 스티브 윗코프 특사와 아바스 아라그치 이란 외무장관의 사전 대화 등으로 대면 협상을 모색해왔지만, 별다른 합의점을 찾지 못한 것으로 전해졌습니다.이 사안에 정통한 한 관계자는 CNN에 트럼프 대통령이 최근 며칠간 군사적 위협 수위를 높이면서 미국과 이란 사이에 진지한 직접 대화는 없는 상태라고 말했습니다.미국은 대화를 위한 전제조건으로 이란에 핵 프로그램의 핵심인 우라늄 농축의 영구 중단, 탄도 미사일 프로그램 제한, 역내 이란 대리 세력에 대한 모든 지원 중단을 요구한 것으로 알려졌습니다.양측 대화의 가장 큰 걸림돌은 탄도미사일 사거리 제한 요구로 알려졌습니다.CNN에 따르면 이란은 이런 요구를 거부한 채 미국에 핵 프로그램에 대해서만 논의할 수 있다는 입장을 전달했고, 미국 측이 아직 답변을 내놓지 않아 대화가 교착에 빠진 상태입니다.