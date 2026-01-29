'전남광주특별시' 특별법안 연기…"의견 더 듣겠다"

뉴스
<앵커>

광주·전남 행정통합 특별법안 발의가 다음 주로 미뤄졌습니다. 교육 자치권이나 주 청사 등 문제를 두고 좀 더 숙의를 거칠 필요가 있다는 판단입니다.

정의진 기자입니다.

<기자>

행정통합의 가장 큰 쟁점이 됐던 명칭과 주청사 문제를 일단락 지은 광주와 전남.

2주간 이어진 4차례의 간담회 끝에 통합 명칭은 '전남광주특별시'로, 주청사 관련 안건은 7월 출범하는 통합시장의 몫으로 넘겼습니다.

[김원이/더불어민주당 광주시당위원장 (지난 27일) : 이제 발의하는 순서로 넘어가야죠. (의견 수렴을 좀 더 계속합니다.) 아니요. 내일 정도는 발의해야죠. (아니 마지막 순간까지, 발의하고 계속 보완하고.)]

당장이라도 법안 발의가 이뤄질 것 같았지만, 당초 28일로 예정됐던 일정은 다음 달 초로 연기됐습니다.

법안의 완성도를 높이기 위한 물리적 시간이라는 게 대외적 설명이지만, 현장과 괴리가 있는 건 사실입니다.

특히 교육청 통합 등을 두고 현직 교육감들의 입장이 여전히 첨예하고, 의석수 배분 문제가 걸려있는 통합 지방의회 구성 등도 난제입니다.

주청사를 정하지 않은 것을 두고 무안 등 전남 서부권을 중심으로 삭발식 등 거센 반발도 이어지고 있습니다.

[김영록/전남도지사 : 제가 듣기에는 더 빨리 통과시킬 수도 있습니다만, 그러나 우리 시·도민들의 의견을 듣고 또 어떤 여론이 숙성되면서 보완할 부분이 있다고 하면은 시간을 갖고 좀 보완해야 될 부분들도 있기 때문에.]

민주당 차원에서 대전·충남 통합 특별법안과의 형식적인 균형을 맞추기 위해 발의 일정을 연기했다는 분석도 나옵니다.

(영상취재 : 나병욱 KBC)

KBC 정의진
