"우리 그런 관계 아냐"…라이즈 쇼타로, 에스파 지젤과 열애설 일축

그룹 라이즈 쇼타로가 같은 회사 걸그룹 에스파 지젤과의 관계를 적극 해명했다.



29일 진행된 라이브 방송에서 쇼타로는 일부 시청자들이 쇼타로와 지젤이 교제 중인 것이 아니냐는 추측성 댓글과 악플을 반복적으로 올리자 결국 직접 부인했다.



쇼타로는 "이거 아까부터 자꾸 댓글로 이상한 거 올라오는데 지젤이랑 사귀었냐 그런 이야기가 나오는데 저희 전혀 그런 관계가 아니다. 같은 회사 선배이자 친한 친구인데 진짜 전혀 그런 관계가 아니라서"라면서 "오해하지 말아달라. 굳이 굳이 이런 거 반응하고 싶지 않았는데"라면서 열애 소문에 대해 언급했다.



아이돌들은 열애설을 해명하는 것도 또다른 오해를 낳을 수 있기 때문에 직접적인 언급을 피하는 게 관례다. 하지만 팬들과의 라이브 방송에서 일부 참여자들이 계속해서 소문을 확산시키자 이례적으로 적극 해명을 한 것으로 보인다.



쇼타로와 지젤 모두 일본 국적의 대표적인 K팝 아이돌이다. 라이즈는 최근 세계 최대 IT·전자 전시회 'CES 2026'의 행사인 '더 퍼스트룩'에 유일한 K팝 그룹으로서 참석해 전 세계인들의 주목을 받았다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)