'제명' 한동훈, 기자회견 자청해 "기다려달라 반드시…"

국민의힘이 한동훈 전 대표에 대한 제명을 최종 확정했습니다. 장동혁 대표 등 투표권이 있는 9명 중 7명이 찬성표를 던져서 한 전 대표의 당원 자격을 박탈한 건데요. 한 전 대표는 제명이 확정되자 "반드시 돌아오겠다"는 입장을 밝혔습니다.



정윤식 기자의 보도입니다.



단식을 마친 국민의힘 장동혁 대표가 당무에 복귀한 뒤 처음 주재한 오늘(29일) 최고위원회의에서 한동훈 전 대표에 대한 제명안이 의결됐습니다.



당 윤리위원회가 한 전 대표 가족이 연루된 이른바 '당원게시판 사태'와 관련해 한 전 대표를 제명하는 결정을 내린 지 16일 만입니다.



[최보윤/국민의힘 수석대변인 : 한동훈 전 대표에 대한 당원 징계안이 윤리위 의결대로 최고위에서 의결되었습니다.]



장 대표와 송언석 원내대표, 정점식 정책위 의장, 신동욱, 김민수, 김재원, 조광한 최고위원 등 7명이 한 전 대표 제명에 찬성해 최고위 의결정족수인 과반을 넘겼습니다.



우재준 최고위원은 반대했고 양향자 최고위원은 기권했습니다.



제명이 확정된 한 전 대표는 국민의힘 당원 자격이 박탈되고 지도부 승인 없이는 앞으로 5년 동안 재입당이 금지됩니다.



오는 6월 지방선거와 국회의원 재보궐 선거는 물론 2028년 총선과 2030년 대선도 국민의힘 소속으로 출마할 수 없습니다.



한 전 대표는 제명이 확정되자 기자회견을 자청해 이렇게 말했습니다.



[한동훈/전 국민의힘 대표 : 당원 동지 여러분 그리고 국민 여러분, 우리가 이 당과 보수의 주인입니다. 절대 포기하지 마십시오. 기다려주십시오. 저는 반드시 돌아옵니다.]



이번 제명이 적절한지를 둘러싸고 국민의힘 내부 갈등은 최고조에 달하고 있습니다.



친한계 의원 16명은 기자회견을 통해 장동혁 지도부의 사퇴를 공개 요구했고, 국민의힘 소속 오세훈 서울시장도 장 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다며 대표직에서 물러나 책임지라고 비판했습니다.



국민의힘 초재선 의원들의 모임인 '대안과 미래'도 이번 제명 의결이 당의 분열을 초래하고 있다고 비판했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 남일)