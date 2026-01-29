중앙지검 차장 검사 전원 교체…1차장 안동건·4차장 이승형

▲ 대검찰청 너머로 보이는 중앙지검

공소청이 출범하기 전 마지막 대규모 인사이자, 이재명 정부의 두 번째 검찰 중간 간부 인사가 오늘(29일) 단행됐습니다.법무부는 이날 고검 검사(차장·부장검사) 569명, 일반 검사 358명에 대한 전보 인사를 시행했다고 밝혔습니다.전국 최대 검찰청인 서울중앙지검의 최선임 차장인 1차장에는 안동건 대검찰청 반부패1과장이 새로 임명됐습니다.2차장은 김태헌 부산동부지청 차장이, 3차장은 김태훈 법무부 대변인이 각각 보임됐습니다.반부패수사부 등 직접 수사 부서를 지휘하는 4차장검사에는 이승형 대구지검 2차장이 부임합니다.기존 서울중앙지검 1·2·3·4차장은 1년을 채우지 못하고 모두 보직을 옮기게 됐습니다.최재아 1차장은 안양지청장으로, 박준영 3차장은 인천지검 1차장으로, 이준호 4차장은 고양지청장으로 각각 자리를 옮겼습니다.장혜영 전 2차장만 유일하게 검사장(대검찰청 과학수사부장)으로 승진했습니다.최선임 부장인 서울중앙지검 형사1부장에는 신도욱 법무부 국제법무정책과장이 임명됐습니다.반부패수사 1부장에는 국원 국가재정범죄합동수사단장이 보임됐습니다.법무부는 "10월 공소청 전환을 앞두고 국민을 위한 검찰 개혁을 충실히 준비하기 위해 검찰 조직을 새롭게 정비했다"며 "업무 전문성과 실력을 갖춘 우수한 검사들을 적재적소에 배치하고, 국민의 인권 보호와 권리 구제를 위해 묵묵히 검찰 본연의 업무를 수행한 검사들을 중용했다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)