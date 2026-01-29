"엔비디아·MS·아마존, 오픈AI에 85조 원 투자 논의"

▲ 엔비디아와 오픈AI 로고

엔비디아, 마이크로소프트(MS), 아마존 등 3개 사가 챗GPT 개발사 오픈AI에 최대 600억 달러(약 85조 원)를 투자하는 방안을 논의 중이라고 미국 정보기술(IT) 전문 매체 디인포메이션이 소식통을 인용해 보도했습니다.엔비디아가 최대 300억 달러(약 43조 원), MS가 100억 달러(약 14조 원) 미만, 아마존이 100억 달러 이상 또는 200억 달러 이상을 투자하는 방안을 논의하고 있다고 소식통들은 전했습니다.아마존의 투자 규모는 오픈AI가 향후 7년간 총 380억 달러 규모의 AWS(아마존웹서비스) 클라우드를 이용하기로 한 내용을 골자로 하는 지난해 11월 계약을 확대하거나 아마존이 기업용 챗GPT 등 오픈AI 제품을 구매하는 거래에 달린 것으로 전해졌습니다.지난해 11월 오픈AI가 초기 투자자 MS와 오픈AI 기업구조를 비영리 단체인 '오픈AI 재단' 지배 아래 이익 창출과 공익을 동시에 추구하는 법인인 '오픈AI 그룹 PBC'를 설립하기로 합의한 가운데 MS는 '오픈AI 그룹 PBC' 지분 27%를 소유하고 있습니다.또한 지난해 엔비디아는 오픈AI에 최대 1천억 달러(약 140조 원)를 투자하기로 하는 등의 내용을 담은 의향서(LOI)를 체결했습니다.대신 오픈AI는 엔비디아 칩이 탑재된 10기가와트(GW) 규모의 데이터센터를 구축하기로 합의했습니다.이에 비해 아마존은 오픈AI에 아직 투자한 바 없습니다.이들 3사의 투자 논의는 오픈AI가 1천억 달러를 목표로 하는 투자 유치 라운드의 일환입니다.이번 투자 유치에서 소프트뱅크가 300억 달러를 투자하는 방안은 거의 근접한 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)