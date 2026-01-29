뉴스
김은영 대한야구소프트볼협회 부회장, 아시아연맹 부회장 재연임

유병민 기자
작성 2026.01.29 15:24
김은영 대한야구소프트볼협회 부회장, 아시아연맹 부회장 재연임
▲ 아시아소프트볼연맹 부회장 재연임한 김은영

김은영 대한야구소프트볼협회 부회장이 아시아소프트볼연맹(SA) 부회장 연임에 성공했습니다.

대한야구소프트볼협회는 김은영 부회장이 지난 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제28회 SA 총회 집행위원회 선거에서 부회장으로 선출됐다고 오늘 밝혔습니다.

김 부회장은 2018년 처음 SA 부회장에 오른 뒤 지난 8년간 아시아 회원국의 국제 교류 활성화에 기여한 공로를 인정받아 세 번째 임기를 맞이하게 됐습니다.

로뱅추(말레이시아) 현 SA 회장 겸 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 사무총장은 이날 선거에서 회장직 연임에 성공했습니다.

우쓰기 다에코 전 일본 여자 소프트볼 국가대표팀 감독은 제1부회장으로 뽑혔습니다.

김은영 부회장은 "지난 8년간 회원국 간 협력과 국제 교류 활성화를 위해 적극적으로 소통해왔다"며 "오는 9월 아이치·나고야 아시안게임에서 한국이 소프트볼 사상 첫 메달을 획득할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 소감을 전했습니다.

(사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)
