김은영 대한야구소프트볼협회 부회장, 아시아연맹 부회장 재연임

▲ 아시아소프트볼연맹 부회장 재연임한 김은영

김은영 대한야구소프트볼협회 부회장이 아시아소프트볼연맹(SA) 부회장 연임에 성공했습니다.대한야구소프트볼협회는 김은영 부회장이 지난 27일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 제28회 SA 총회 집행위원회 선거에서 부회장으로 선출됐다고 오늘 밝혔습니다.김 부회장은 2018년 처음 SA 부회장에 오른 뒤 지난 8년간 아시아 회원국의 국제 교류 활성화에 기여한 공로를 인정받아 세 번째 임기를 맞이하게 됐습니다.로뱅추(말레이시아) 현 SA 회장 겸 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 사무총장은 이날 선거에서 회장직 연임에 성공했습니다.우쓰기 다에코 전 일본 여자 소프트볼 국가대표팀 감독은 제1부회장으로 뽑혔습니다.김은영 부회장은 "지난 8년간 회원국 간 협력과 국제 교류 활성화를 위해 적극적으로 소통해왔다"며 "오는 9월 아이치·나고야 아시안게임에서 한국이 소프트볼 사상 첫 메달을 획득할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 소감을 전했습니다.(사진=대한야구소프트볼협회 제공, 연합뉴스)